Residente del Pao denuncia amenaza de muerte por dos funcionarios del Ejército

Alexander Olvera

San Carlos, julio 2.- (Las Noticias de Cojedes)-. A este medio de comunicación se presentó María Castillo, quien reside en el municipio Pao, para denunciar que presuntamente fue amenazada de muerte por dos funcionarios pertenecientes al Ejército.

Castillo indicó que los uniformados, que fueron identificados como Luis Pérez y Martín Palacios, se presentaron en su residencia a reclamar porque su hijo los había robado. “Eso no es cierto, porque mi hijo lleva meses trabajando en Calabozo, estado Guárico y viene una sola vez al mes”.

Expresó que estas personas le manifestaron que andaban buscando a su hijo para matarlo. “No puede ser que unos funcionarios amenacen de muerte a mi hijo. También me acusaron de que le robaron unas tierras y me culpaban a mí. Yo no le he robado tierras a nadie”.

La afectada manifestó que acudió a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo a denunciar estos actos, pues teme por su vida y por la de sus nietos que también resultaron amenazados. “Pido a las autoridades que le metan la lupa a este problema”.