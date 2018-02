Residentes de El Pao denuncian inseguridad desbordada en la zona

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- Residentes, agricultores y productores de los caseríos Zambrano, Playón, Laya, Placeres y Montañita, entre otras comunidades del municipio Pao de San Juan Bautista, denuncian que la inseguridad se ha desbordado en esas zonas. Indicaron que nadie está seguro en sus casas.

Los vecinos, quienes prefirieron no revelar sus nombres, indicaron que sembrar una mata de yuca se ha vuelto imposible, pues los roban aún sin estar listas para su consumo. Revelaron que los delincuentes llegan a las casas, amarran a las víctimas y se llevan todo lo de valor que consiguen.

Aseguran que la situación se ha vuelto insoportable y se incrementaron los robos de yeguas de coleo y animales de corral. Mencionaron que la delincuencia también afecta la producción del campo, pues los vándalos les han robado insumos, equipos de trabajo (discos de rastra), bombas de agua, entre otros enseres indispensables para las labores diarias en las fincas.

Los afectados mencionaron que en reiteradas oportunidades han solicitado la presencia de las autoridades, porque delincuentes han intentado robar las fincas y no acuden porque no tienen en qué trasladarse. Sostuvieron que ya no saben qué hacer, porque la actuación de estas personas cada día se perfecciona más y tienen miedo por su integridad física.

Los pobladores de esa zona les hicieron un llamado a los organismos de seguridad a patrullar esas zonas agrícolas, para detener a estos vándalos inescrupulosos que tienen en zozobra a la comunidad.