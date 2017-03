Responsabilizan al alcalde por mal estado de calles de San Carlos

ALEXANDER OLVERA

San Carlos-. Yonnier Rodríguez, coordinador político de Voluntad Popular en Cojedes, denunció el estado de deterioro de la vialidad que presentan las principales calles y avenidas del centro de San Carlos. Aseguró que la incapacidad del alcalde Pablo Rodríguez, no tiene límites y algo tan sencillo como mantener la vialidad en el municipio no lo ha podido cumplir.

Rodríguez expresó que son los conductores quienes sufren con los huecos que hay en todas las calles del municipio. “Hoy que los repuestos de los carros no se consiguen muchos conductores se le han dañado los trenes delanteros y los cauchos por el mal estado de las calles de la ciudad”, sostuvo.

Dijo que el actual mandatario no ha hecho una obra significativa en el municipio y solo se ha dedicado a defender una posición política. “Yo le hago un llamado a la ciudadanía que tiene que ser consciente de a quién le da su voto. Este alcalde no se preocupa por los problemas de sus vecinos, ni sus necesidades. Gracias a Dios que su mala gestión termina en diciembre de este año”. Pidió a la primera autoridad del municipio a dejar de esconderse y dar la cara a los ciudadanos que votaron por él, que en sus cuatro años de pésima gestión los problemas de San Carlos, se han multiplicadas y pareciera no importarle.