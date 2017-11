Ricardo Montaner no incluirá a Venezuela en su gira “ida y vuelta”

El cantante de origen venezolano, Ricardo Montaner, planea realizar una gira para celebrar sus tres décadas de trayectoria musical, donde recorrerá América y gran parte de Europa.

Sin embargo, el cantante no incluye a Venezuela en la denominada “gira más grande” de su carrera artística. “No, no puedo”, respondió el cantautor venezolano nacido en Argentina cuando le preguntaron si viajará a Venezuela como parte de la gira.

“El problema es que podemos anunciar el tour allá y no sabemos si vamos a salir. La verdad es que no me siento seguro allá”, expresó Montaner el miércoles en una rueda de prensa, donde acotó que volverá “cuando soplen aires de libertad”.

Montaner estuvo en Venezuela por última vez en 2013, cuando votó por el candidato de la oposición Henrique Capriles en los comicios presidenciales de ese año, dijo a la AP su publicista Josué Rivas. Su último concierto en Caracas fue en 2012.

La gira “Ida y Vuelta” comenzará el 30 de noviembre en El Paso, Texas, e incluirá 20 ciudades de Estados Unidos a las que llevará un mensaje de apoyo y esperanza a los inmigrantes latinos que se encuentran en el país.

Como parte de la gira internacional, ofrecerá entre 25 y 30 conciertos en México, aunque no ofreció detalles sobre las fechas o ciudades.

El tour terminaría en septiembre del 2018 con un recorrido por Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Entre los países latinoamericanos a los que irá también aparecen Ecuador y Perú. En los meses del verano boreal recorrería algunas ciudades de Europa.