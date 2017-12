Richard Castellanos: Godoy lleva a Cojedes a la ruina, el abandono e inoperancia

Raúl Castellanos Latouche

Tinaquillo-. Richard Castellanos, dirigente de Acción Democrática en Tinaquillo afirmó que la actual gestión gubernamental regional encabezada por la señora Margaud Godoy, ha sido la más ruinosa y ha llevado a la región al abandono e inoperancia. Asimismo, determinó que posee una acumulación de poder con todos los alcaldes a favor e inmensos recursos financieros de toda la historia en el estado llanero.

Aseguró que los recursos no están llegando al pueblo y presuntamente se quedan en algunas cuentas bancarias. Recalcó que en Cojedes la mal llamada revolución ha convertido a las poblaciones de la entidad en sitios con gran oscuridad, ya que carecen en su mayoría de buen alumbrado público, asimismo los cojedeños se sienten inseguros por el repunte del hampa en medio de hechos violentos y pérdidas trágicas por armas de fuego, sin que hasta ahora los planes de seguridad diseñados logren éxito.

Castellanos en su diagnóstico de la situación regional recalcó, que los hospitales y ambulatorios están en terapia intensiva por la falta de insumos, medicamentos, equipos y ambulancias, perjudicando a los lugareños y personas de estados vecinos que acuden a los centros asistenciales. Igualmente se refirió al deterioro de la infraestructura escolar y las deudas que mantiene irresponsablemente el gobierno regional con el personal docente, administrativo y obrero, las cuales al paso del tiempo han venido acrecentándose.

Sostuvo que el gobierno no tiene excusa para no atender las diversas necesidades que padece el pueblo, en vista de la hegemonía de poder que tienen desde lo más elevado del gobierno hasta los municipios. En este sentido exigió a los gobernantes regionales que conduzcan los recursos financieros a favor del colectivo y atiendan las insuficiencias existentes, de no hacerlo serian cómplices del deterioro de la calidad de vida de la gente y de la improductividad de los recursos naturales y del capital humano existente en Cojedes.

Gobierno regional es un caos

-Jamás tuvimos un estado tan oscuro, peligroso e inseguro, tan asquerosas y destrozadas sus carreteras, tan deplorable la situación de las escuelas, triste la condición de los hospitales y ambulatorios, su aparato productivo ruinoso, destartalado su servicio de transporte público e ineficiente su servicio policial, insistió el dirigente de AD.

-El Cojedes que hoy padecemos es producto indiscutible del abandono, la desidia, la irresponsabilidad y politiquería, prepotencia y la corrupción. Este deshecho estado Cojedes tiene la autoría de la Gobernador Godoy, quien gobernó al lado de Farías por largos años de inescrupulosa indolencia, puntualizó Richard Castellanos.