Río de pueblo se desbordó El Pao y en Anzoátegui

PRENSA COMANDO DE CAMPAÑA EL CAMBIO ES CONTIGO

Pao.- Un río de pueblo se desbordó en El Pao para recibir y apoyar al candidato del cambio y la unidad, Alberto Galíndez, quien recorrió varias comunidades entre ellas Zambrano, Playón y en la capital del municipio, Banco Obrero, La Guamita I y el casco central. Igualmente ocurrió en la visita y cierre de campaña en el municipio Anzoátegui.

Galíndez, junto al diputado de la Asamblea Nacional José Gregorio Correa y la líder opositora de El Pao, Liseth Oviedo, recorrieron de manera entusiasta todos estos sectores acompañados por una multitud que de manera voluntaria se sumó a la jornada manifestando su decisión de votar por el cambio este 15 de octubre.

A viva voz los habitantes de El Pao gritaron cambio y le pidieron a Dios los ayudará para junto a Alberto Galíndez, sacar a los paracaidistas de la entidad.

“Vamos a escribir una nueva historia el próximo 15 de Octubre”, fue la frase que más se escuchó en El Pao, además del compromiso de Alberto quien una vez más, comentó que su compromiso El Pao es grande pues además de consolidarles los sectores abandonados tiene le tenderá la mano al sector campesino consolidando entre otros proyectos una empresa que funcione al servicio de los productores (Agro Pao) y arreglar la vialidad agrícola, así como luchar por optimizar la educación, incluyendo el transporte escolar.

“Soy de campo, soy campesino y mi compromiso con la gente del campo es grande”, enfatizó Galíndez quien manifestó rotundo agradecimiento por el respaldo que le están demostrando agregando que la Candidata del hambre, se va el próximo domingo de la región.

Entre tanto el diputado José Gregorio Correa en una de sus intervenciones señaló que es una falta de respeto que el Gobierno tenga a los habitantes de El Pao sumergidos en tanta necesidad. Por eso los invitó a votar para cambiar y aunque milita en el partido Primero Justicia, los cojedeños pueden votar en las tres tarjetas donde aparece el rostro y nombre de Alberto Galíndez.

Mientras que Liseth Oviedo dejó claro que el triunfo de Galíndez depende de cada uno de los cojedeños e instó a las personas a no dejarse chantajear por el Gobierno ya que, “merecemos una vida mejor y tienen que tener claro que los hijos de Diosdado y Maduro ni de ninguno de esos que han destruido al país depende de un carnet ni de una chamba juvenil y es por eso, y por la crisis que nos está atacando que debemos castigarlos con el voto”…”Lo hizo bien, lo hará mejor Alberto Galíndez gobernador” fue otra de las consigas que se escuchó en esta eventualidad que comenzó y terminó bañada en éxito.

Anzoátegui votará para derrotar el hambre

Por otra parte, ayer Galíndez visitó el municipio Anzoátegui para cerrar junto a sus habitantes la campaña en esa jurisdicción. Estuvo en El Estero donde caminó y visitó algunas familias en un casa por casa que también realizó.

Giovanni Villalonga, habitante de la zona, aseguró que ese sector despertó, por tanto, “el próximo domingo vamos a salir todos a votar a favor de Galíndez porque queremos cambio, desarrollo y progreso”, adicional a eso alegó, que tienen muchas necesidades como falta de alumbrado destacando que la electricidad se les va en ocasiones, hasta 10 horas al día.

Galíndez, entre otros aspectos, se comprometió en consolidar la vía de Campo Alegre, El Estero y las que conducen a Cojedito, proyecto que fue aplaudido por los habitantes del Estero quienes en sola voz también gritaron cambio.

Allí el candidato de la Unidad donó al hijo de la señora Rosa Arauz, habitante de El Estero, una silla de ruedas quien manifestó rotundo agradecimiento con Alberto y textualmente indicó: gracias al futuro gobernador de Cojedes por la ayuda, me habían engañado durante todo este tiempo; me visitaron hasta los Constituyentistas y me prometieron me iban a ayudar y lo que me trajeron fue un coche, mi hijo tiene 34 años de edad y no lo pudo usar porque se iba a desarmar”.

Chavistas con Alberto

En la vía de El Estero camino a caseríos como La Pica y la Doncella, fueron varias las personas que dejaron claro que “los chavistas están con Alberto Galíndez” como el señor Ángel Ramos quién declaró que no recibe beneficios del Gobierno y que si por apoyar a Galíndez no le van a vender la bolsa del CLAP que no se la vendan pues, “Galíndez es el hombre que nos va a acomodar la carretera y nos ayudará a prosperar con apoyo y ofreciéndonos oportunidades de empleo”.

Mata Oscura también fue visitado por el futuro Gobernador de Cojedes según las encuestas; en esa localidad habló en una asamblea que le tenían preparada donde Luis Linares, ex alcalde del municipio Anzoátegui dijo estar complacido de acompañar a Galíndez porque “sin duda será el Gobernador”.

Adecos deben votar en tarjetas de VP, PJ o Pasoco

Linares señaló que es importante no desperdiciar ni un solo voto y en todas las comunidades que visitó junto a Galíndez fue enfático en decir que los cojedeños no deben votar en la tarjeta del Partido Acción Democrática debido a que, las sustituciones no fueron aprobados por el Consejo Nacional Electoral.

“No puede haber un solo adeco que vaya a votar por la tarjeta de Acción Democrática, olvidemos transitoriamente de nuestro partido, hagamos un alto en la historia y votemos por las tarjetas donde aparezca la cara de Galíndez, que en este caso son las de Voluntad Popular, Primero Justicia y Pasoco”, agregó Linares.

Elena Morales, dirigente opositora de la mencionada jurisdicción, fue otra de las guías de la gira cumplida por Galíndez y quien se encargó de recordar que de todos los cojedeños dependerá el triunfo del Candidato de la Unidad.

Las comunidades La Chorrera, Los Mangos, Retajao también fueron visitadas por Galíndez donde hubo desborde de alegría y respaldos hacia el candidato del cambio.