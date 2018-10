Roberto Andery: Calabozos de organismos de seguridad en Cojedes están colapsados

Alexander Olvera.-

San Carlos, octubre 15.-(Las Noticias de Cojedes).-Roberto Andery, presidente del Honorable Colegio de Abogados del Estado Cojedes, denunció la situación de hacinamiento e insalubridad que presentan los calabozos de los distintos organismos de seguridad del Estado en la entidad. Dijo que el problema lejos de resolverse se agudiza ante la mirada indiferente de autoridades en la región.

Andery indicó que las celdas están con una superpoblación que genera enfermedades en los reclusos. “Hemos recorrido los principales calabozos en el estado y están congestionados. Preocupa el aumento de enfermedades de la piel, hongos y vías respiratorias. Incluso se ha detectado tuberculosis que es altamente contagioso”.

Explicó que esta situación no solo pone en peligro la vida y la integridad física de quienes están detenidos, sino de los custodios, personal administrativo, e incluso de los familiares.

“Como lo dije en declaraciones anteriores esto es una bomba a punto de estallar, que no solo es en el Cicpc, sino en todos los calabozos. El Retén de la Comanpoli está abarrotado, allí no cabe un preso más y esto puede generar situaciones sobrevenidas, para los cuales los cuerpos de seguridad no están preparados y se debe evitar”.

Destacó que en el caso de los calabozos del Cicpc es el más emblemático por los constantes conatos de fuga y de motines que se registran. El abogado exhortó al Ministerio Público y al Ministerio de Asuntos Penitenciarios a tomar resolver el problema antes de que ocurra una tragedia que pudo haberse evitado.