Roberto Andery: Mientras el pueblo padece hambre y enfermedades el gobierno despilfarra miles de dólares en publicidad

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- Roberto Andery, dirigente gremial de Primero Justicia (PJ) en Cojedes, rechazó despilfarro de dinero por parte del Gobierno Nacional, mientras el pueblo venezolano padece por falta de alimentos, medicinas, crisis hospitalaria y deficiencia en los servicios públicos.

Andery explicó que el vicepresidente de la república Tareck El Aissami ha gastado más de 200 mil dólares en una publicación en “New York Times”, sin justificar de dónde sacó este dinero y el contralor general de la república, en lugar de investigar este hecho, se ha dedicado a solicitar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la intervención del órgano editor de la Asamblea Nacional (AN).

“No entendemos si en los 15 años que tuvo el gobierno en la AN no realizaron concurso de oposición, nombraron auditores internos a dedo y no se cumplió con los requisitos para tal fin, el contralor general nunca dijo nada. Pero ahora que si existe un poder democrático constituido legítimamente electo por el pueblo en el 2015 y que no está sujeto a ninguna de las directrices del poder ejecutivo, toman represalias contra el mismo”, señaló.

Dijo que en lugar de hacer estos actos tan bochornosos, con un TSJ completamente desprestigiado, debería invertir ese dinero en abastecer los hospitales, en la producción del país para que no haya la escasez y la crisis alimentaria que hoy existe en el país, el déficit en los servicios públicos, en vialidad y en la terrible inseguridad que reina en Venezuela.

Andery ante esta situación exhorta al pueblo a mantenerse unido para sacar por vía de elección popular a los “despilfarradores y corruptos” que por 18 años han gobernado al país dejándolo en banca rota. “Es hora de mantenernos firmes para lograr el cambio en el país por la vía democrática y constitucional como lo es el voto”, sentenció.