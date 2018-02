Rodríguez: El pueblo quiere soluciones, no tanta politiquería

Yonnier Rodríguez, dirigente de Voluntad Popular en San Carlos indicó que el pueblo venezolano quiere que se les resuelvan las terribles problemáticas por las que actualmente atraviesa y no cree en los cuentos electorales donde todo se queda en tan solo palabras que se las lleva el viento.

El dirigente de la tolda naranja expresó que el pueblo sigue sufriendo de calamidades, falta de alimentos y medicamentos, por lo que Venezuela se ha convertido en un país inhabitable y sin futuro. Por ello ve con mucha tristeza que los ciudadanos se tienen que marchar a otros países en búsqueda de un mejor futuro y estabilidad para sus familias.

“Las personas tienen que recapacitar, no venderse ni dejarse dominar por una migaja que le da un grupito de corruptos quienes sí están bien y que no son víctimas de la terrible situación que sufre el venezolano de a pie para poder sobrevivir, necesitamos gente que trabaje para todos por igual con verdadera inclusión y recuperar a nuestra hermosa patria”, sostuvo Rodríguez.

Por último dijo que el país está secuestrado “por unos enfermos de poder que solo les interesa mantenerse en un cargo mas no brindarle bienestar a los ciudadanos”, por lo que envió un mensaje a la reflexión al pueblo, para ser conscientes y no dejarse manipular con falsas promesas que realizará el gobierno en la campaña, ya que no “se las van a cumplir, pues ellos les importa es mantenerse arriba y no el pueblo”, finalizó.