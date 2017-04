Rodríguez Torres: En Venezuela existe un profundo deterioro de la democracia

ALEXANDER OLVERA

San Carlos. -Los procesos electorales son vitales en cualquier democracia que se respete, así lo expresó el exministro de Interior Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, en su visita a Cojedes, como parte de la gira que hace por el país, al tiempo que reconoció el deterioro de la democracia en Venezuela.

Rodríguez estuvo acompañado de su equipo de trabajo. Apuntó que Venezuela requiere que se cumpla con las elecciones previstas en la Constitución, sin excusas ni dilaciones, porque el pueblo las está esperando. Aseguró que esto sería una bombona de oxígeno a la democracia y acallaría los pronunciamientos críticos en contra de Venezuela. “Cuando Chávez, todas las elecciones fueron a tiempo porque era un demócrata”.

-¿Cuál es su opinión sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que limita la inmunidad parlamentaria y otorga poderes especiales al Presidente?

-Cada día se deterioran más las instituciones democráticas y los principios de la democracia en el país. Estamos en un proceso de desinstitucionalización del país que se traduce en más crisis para los venezolanos. Esto se agudiza cuando la Asamblea Nacional (AN) desconoce al Presidente y este a su vez dice que el Parlamento se disolvió. Este es un país extraño, difícil de comprender en el que no hay poderes.

-¿Por qué se distancia del Gobierno?

-Nos alejamos porque hay diferencias de cómo se ha venido enfrentado esta crisis. Hace tiempo cuando yo hablaba de diálogo se me tildó de traidor. Mi lejanía viene dada porque he asumido posiciones críticas en contra del Gobierno.

-¿Existe una orden de captura en su contra?

-Hasta el momento no tengo ninguna información al respecto. Aseguró que se especuló mucho sobre el tema en las redes sociales, pero no hay nada cierto.

-¿Considera usted que hay una dictadura en Venezuela?

-En Venezuela existe un deterioro profundo de la democracia. Cada día se avanza más al autoritarismo. Todavía estamos a tiempo de rescatar los valores democráticos.

-¿Sigue siendo revolucionario?

-Sigo con los ideales bolivarianos, nacionalistas, chavistas y así seré toda mi vida. Yo nací en esto desde que era un cadete y así llegué a mayor general, es difícil que cambie. Asumo que hemos cometido errores. Aunque con la partida del comandante Chávez se debió repensar el país y el proceso revolucionario.

Al preguntársele por qué el gobierno no hace llamado a elecciones comentó que mientras gobierno y oposición se pelean por el poder, el pueblo es quien sufre las penurias de una dirigencia que no responde a sus intereses. La gente quiere resolver el problema de la escasez de medicinas, medicamentos y la inseguridad que los agobia.

-¿Tiene aspiraciones presidenciales?

-No, por el momento no el momento no.

Cinco dimensiones de la crisis

Dijo que una de las dimensiones es la espiritual y que para superar la crisis por la que atraviesa Venezuela, se requiere de una inyección de perdón que permita la reconciliación de todos los venezolanos y dejemos de vernos como enemigos, porque somos hijos de la misma tierra.

Expresó que en el plano político debemos reconocernos y respetarnos para que las instituciones funcionen y se debe reinstitucionalizar el país; en el plano económico hay que generar confianza para atraer inversionistas nacionales y extranjeros, de esta manera recuperar las empresas, activar la producción y darle seguridad a los espacios productivos.

El exministro indicó que en el área social se deben redoblar esfuerzos para luchar contra la pobreza. No se justifica que un país que tiene 100 años explotando petróleo tenga personas en la miseria. Agregó que en el tema ambiental se debe utilizar nuevos objetivos para el desarrollo sostenible establecidos en la Organización de Naciones Unidas.

Perfil

Miguel Eduardo Rodríguez Torres (Caracas, 21 de enero de 1964) es un militar venezolano, mayor general del Ejército. Tiene estudios de postgrados en Gerencia Logística, Finanzas, Negociación y Resolución de Conflictos, alcanzó el Doctorado en Ciencias Administrativas y Gerenciales. Fue Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz hasta el 24 de octubre de 2014.