Rodríguez Torres: “Para solucionar nuestros problemas debemos despolarizarnos”

Especial.-

Caracas.- Tras las elecciones regionales que se llevaron a cabo este domingo 15 de octubre, el movimiento DDT liderado por el ex ministro, Miguel Rodríguez Torres, ganó terreno en el panorama político nacional como fuerza de progreso en Venezuela.

Hay que destacar que este movimiento, junto a Nuvipa (Nueva Visión de País), apoyaron como candidato a la gobernación de Cojedes, al tinaquillero Jackson Páez.

El ex ministro señaló que el actual gobierno desconoce al pueblo como primera necesidad para dar paso a una política de intereses partidistas que ha hundido al país en la peor crisis política, económica y social que la nación ha vivido en toda su historia.

Rodríguez Torres, se deslindó de la actual forma de gobierno sin caer en el otro extremo mediático: “Ni lo mismo, ni lo opuesto. Para solucionar nuestros problemas debemos despolarizarnos”, trayendo consigo un discurso reconciliador sin importar tinte político. “La Unión de todos los venezolanos y venezolanas es importante para poder reconstruir. Somos Movimiento Amplio Desafío De Todos Por Venezuela”, señaló.

MADDT, nació de la necesidad por unir a un pueblo que se ha visto afectado por la pugna política de dos polos, recibiendo de forma espontánea el respaldo de la mayoría de las personas que se han sentido traicionada por parte de ambos bandos.

El objetivo principal del movimiento, no es político, aunque reconocen no descartar la opción de convertirse en un partido debido al actual panorama que presenta la nación, sino volver a traer consciencia a los venezolanos, brindar educación en cuanto la responsabilidad que tiene cada ciudadano al momento de otorgar su voto; responsabilidad, que solo se logra cuando el elector conoce de forma clara quién es el líder de su preferencia para asegurar que sus necesidades y los intereses de la comunidad sean atendidos.

Los DDTistas, han recorrido en los últimos dos meses gran parte del país, recibiendo gran cantidad de comentarios. La mayoría, hablaba de no sentir confianza en ningún líder mediático, trayendo como resultado en algunos la abstención a su derecho, y en otros, la difícil tarea de elegir “el que no sea peor”. Reconocen, que el venezolano ha perdido la esperanza en el gobierno como garante de su bienestar, la mayoría, exigen su salida inmediata, pero no encuentran una vía alterna más allá de una oposición “traicionera” y “partidista” por la cual escapar.

El ex ministro, Miguel Rodríguez Torres, se pronunció mediante su cuenta de Twitter @RodriguezTDDT “¡Hay que cambiar las cúpulas! ¡Nueva ética política Ya!”, para él no es ajeno a la falta de transparencia en los comicios que el pueblo venezolano ha sentido por parte del CNE e insistió en la “democratización de la democracia” como factor fundamental para lograr el beneficio común de Venezuela. Expresó que se requiere una participación activa de imparcialidad para la desconcentración del poder por parte de los principales actores del proceso, a los cuales califico como “Cúpulas que reman en contra que están destinadas al fracaso”.