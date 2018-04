Rojas: La abstención sólo ayudaría a Maduro a permanecer en el poder

Carlos Hernández.-

San Carlos.- (Las Noticias de Cojedes).- El coordinador de Avanzada Progresista en Cojedes y miembro del comando de campaña de Henri Falcón en la entidad, Eduardo Rojas, consideró que la abstención sólo ayudaría a Maduro mantenerse en el poder, mientras que los venezolanos quedarían sufriendo esta horrorosa crisis generada por este mal gobierno.

-Si nos quedamos en la casa, sin participar en las elecciones no estamos haciendo nada, simplemente contribuiríamos a mantener las malas políticas que han contribuido a la escasez de alimentos y medicinas, a acentuar el proceso de hiperinflación que ha destruido el salario y el poder adquisitivo de los venezolanos y todos los males que ha generado este desgobierno. Eso no es lo que quiere más del 80 por ciento de los cojedeños y de los venezolanos, como lo demuestran las encuestas. El pueblo quiere salir de esta situación, el pueblo quiere cambio y el 20 de mayo es la oportunidad de hacerlo por la vía del voto.

Dijo Rojas que “ciertamente no hay las mejores garantías, pero debemos seguir insistiendo en ellas, pero luchando desde adentro, participando y de alguna manera hemos avanzado. Que no son las mejores, es cierto, pero desde que el chavismo se instauró en Venezuela ha sido así, sin embargo, cuando el pueblo se ha resteado a participar, no ha habido trampa que valga. Recordemos cuando perdieron la reforma constitucional, estando vivo Chávez y más recientemente las elecciones parlamentarias. Ganamos porque la gente salió masivamente a votar. Las condiciones debemos garantizarla también de alguna manera nosotros trabajando en cada una de las mesas electorales con representación para cuidar los votos y para ello necesitamos de una gran unidad”.

Resultados de la visita Falcón a Cojedes

En torno a la reciente visita de Falcón a Cojedes, declaró que la misma ha generado efectos positivos inmediatos, al punto que ha levantado el ánimo en muchos sectores que estaban confundidos con esa propaganda maligna que convoca a no votar. “Mucha gente se ha manifestado diciéndonos que sí irán a votar por Henri porque han valorado su mensaje de confrontación seria al gobierno, ofreciendo un cambio real, como la dolarización del salario, la eliminación del control de cambios, acabar con el desabastecimiento de comida y medicinas, apoyo a los jóvenes para que vuelvan a su país, trabajo digno para los venezolanos”.

-Este efecto, dijo Rojas, se viene incrementando en toda Venezuela por donde pasa Henri Falcón con su equipo, llevando el mensaje de cambio y de prosperidad para construir una nueva Venezuela, que no es retaliación ni venganza, sino de unidad, de justicia real y de progreso para todos.

Por eso es necesario ir a votar y Venezuela recuperará en un tiempo prudencial su economía y su estabilidad, el reconocimiento internacional y la capacidad de producción para dar un nivel de vida acorde con las exigencias de los tiempos actuales y que los venezolanos se merecen, terminó diciendo el dirigente regional.