Rosaura Herrera: Crisis de Venezuela se resuelve con elecciones y respeto a los poderes

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- Rosaura Herrera, líder del Movimiento Gente Generación Independiente, expresó que Venezuela, vive una crisis política, económica, social y de institucionalidad que solo se resuelve con el respeto a los poderes y el llamado a elecciones. Indicó que estas razones hacen que el país luzca como un estado de facto en el que no hay Estado de Derecho.

Herrera señaló que el presidente Nicolás Maduro, gobierna con poderes excepcionales que no fueron aprobados por la Asamblea Nacional, por lo que lo responsabilizó de la tragedia que vive el país. Consideró que la recién creada Misión Justicia, por el primer mandatario, constituye un abuso de poder que atenta contra la autonomía de los poderes.

Comentó que la Asamblea Nacional (AN) es la única institución en el país que tiene legitimidad de origen porque su mandato viene del soberano. Mencionó que el gobierno alega un desacato que no existe, solo con el fin de dejar sin representación en el Parlamento al estado Amazonas, y no han resuelto esta situación desde hace más de un año, por lo que responsabiliza al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Supremo de Justicia.

“La AN se debe a la voluntad del pueblo y quienes no acatan la voluntad del pueblo desconocen la AN, incluido el propio Presidente”. Dijo que otro de los elementos de la crisis institucional es la existencia de gobernadores de facto, a quienes se les venció su período constitucional y muchos no fueron elegidos, sino que se designaron a dedo luego de que los titulares pasaron a formar parte del enroque de Maduro.

Aseguró que esta forma de gobierno es una oligarquía (sistema de gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada) del Psuv. Admitió que los problemas de Venezuela, deben resolverse con un diálogo en el que deben existir normas claras, no puede ser clandestino y los mediadores no pueden tener injerencia en el tema.