Rosaura Herrera: Es traición a la patria la entrega de la soberanía a China

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- “Siento muchísima preocupación por la entrega de la soberanía por parte del presidente Nicolás Maduro, a China”, expresó Rosaura Herrera, líder del Movimiento Gente Generación Independiente, ante la firma de convenios entre Venezuela y China. Indicó que las acciones del primer mandatario constituyen una traición a la patria y una pérdida de la soberanía.

Herrera expresó que Venezuela se convierte en un protectorado de China al poner en sus manos extensa competencia en materia de salud, educación, petróleo, transporte, mantenimiento automotriz, infraestructura, satélites y energía eléctrica. “Nadie sabe qué contienen estos convenios porque tenemos una Contraloría al servicio del Gobierno. Pareciera que no se toman en cuenta a los profesionales venezolanos”.

Señaló que el país tiene amargas experiencias con la relación con los chinos, pues comenzaron a construir un ferrocarril que nunca concluyeron y lo que trajo fue malos tratos a los venezolanos, despilfarro, corrupción. Agregó que no usan el castellano en sus anuncios de las obras lo que a su juicio es muy grave.

Destacó que en los acuerdos 19 y 20 se hace referencia al desarrollo de las comunas y la hoja de ruta para el carnet de la patria con articulación con la empresa Cantv. Agregó que aún los venezolanos no conocen la utilidad de este documento. Sostuvo que el país no tiene dinero para resolver los problemas de la población, pero sí para la elaboración del carnet. En este sentido, llamó a la población a estar pendientes de esta situación, especialmente a los diputados de la Asamblea Nacional para que revisen estos convenios. “Maduro una vez más demuestra que no es venezolano, al entregar la soberanía del país a ciudadanos chinos”.