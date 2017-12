Rusia podría prohibir entrada en la Duma a todos los medios de EE UU

Rusia podría prohibir la entrada en la Duma del Estado (cámara baja del Parlamento) a los periodistas de todos los medios estadounidenses acreditados en el país, anunció este viernes la presidenta del Comité parlamentario sobre el Reglamento, Olga Sevastiánova.

La medida sería la respuesta de Rusia al Congreso de EE UU, que este miércoles privó a los corresponsales de la cadena de televisión rusa RT (antiguo Russia Today) de sus acreditaciones de prensa para acceder a esa cámara.

“Proponemos incluir a todos los periodistas que trabajan en medios de comunicación de EE UU”, aseguró Sevastiánova.

Un total de 21 medios de EE UU están acreditados ante el Ministerio de Exteriores de Rusia, de acuerdo con la lista publicada en la web del departamento.

Entre ellos se encuentran la agencia Bloomberg, la agencia Associated Press, los diarios The New York Times y Washington Post, la revista Newsweek, las radios Voz de América y Radio Liberty, así como las televisiones CNN, CBS y ABC.

De acuerdo con otro diputado, Mijail Emelianov, vicejefe de la fracción parlamentaria de Rusia Justa, “por el momento se esta hablando de una lista bastante amplia” de medios estadounidenses, entre los que citó a la agencia Bloomberg.

La cámara baja rusa estudiará la propuesta legislativa el próximo miércoles y la medida “entrará en vigor desde el momento de su adopción”, según expresó la diputada a los periodistas.

La posibilidad de vetar la entrada a la Duma de todos los medios de EE UU no es apoyada por todos los diputados. El vicepresidente de la cámara, Igor Lebedev, lo consideró un error, en declaraciones a Sputnik.

“No se si esta es una medida justa necesaria. ¿Qué lograremos con ello? Si le quitamos las credenciales por ejemplo a CNN, creo que es un error, porque es la única posibilidad de que al menos las voces rusas del parlamento se escuchen en EEUU”, señaló.

El Kremlin adelantó ayer que Rusia no dejará sin respuesta “las acciones hostiles” de EE UU contra la cadena estatal rusa RT, que el pasado 13 de noviembre se registró como agente extranjero en Estados Unidos a exigencia de la Justicia de ese país.

La cadena RT y la agencia Sputnik son considerados en Washington como vehículos de la propaganda del Kremlin.

En respuesta, el Parlamento ruso aprobó una enmienda que permite incluir a medios informativos en la categoría de “agentes extranjeros”, que hasta ahora solo incluía a las ONG financiadas desde el exterior