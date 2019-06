¿SABIA USTED QUE……? Policías corruptos…

Freddy Zarichta.-

1.303 líneas aéreas vuelan 31.717 aviones en 45.091 rutas entre 3.759 aeropuertos en el espacio aéreo administrado por 170 proveedores de servicios de navegación aérea. En total, el transporte aéreo genera 65,5 millones de empleos directos e indirectos (más de 10 millones de personas trabajan directamente en la industria de la aviación) y aporta 2,7 billones de dólares a la economía mundial. En 2017, el número de pasajeros aéreos mundiales superó por primera vez los 4.100 millones, lo que supuso un 7,3 % más que en el 2016. La aviación utiliza un promedio de 320.000 millones de litros de combustible al año. Las tarifas aéreas actuales son aproximadamente un 90% más económicas respeto a lo que habría costado el mismo viaje en 1950.

ABC.

*Ministro Reverol, algo muy pero muy mal huele en las policías de Mérida: hace unos días un grupo de funcionarios de ese cuerpo presuntamente asesinaron por encargo a unos personas y el mandado lo cobraron en dólares (no aceptan monedas venezolanas) y fue descubierto gracias a las presiones de los familiares de los difuntos, el pasado fin de semana unos miembros de ese mismo cuerpo, asesinaron a sangre fría en una cola de gasolina en la población de Tabay, a un joven de esa comunidad por el solo hecho de reclamarle que no fueran abusadores y se pasaran de vivos para ellos y sus amigotes echar de primero tan el combustible. No hablemos de la falta de vigilancia policial en la ciudad, atrévase a sentarse en un banco de la Plaza Bolívar para que vea como lo atracan, la complicidad con los delincuentes es público y notorio, ese organismo debe de ser intervenido de inmediato. El CICPC, da asco. Y de paso que hace tanto, cierto cuerpo policial en la población de Bailadores.

*Una sola pila común puede contaminar casi 200 mil litros de agua y una pila de reloj puede contaminar unos 600 mil litros.

Ecoportal

Sería bueno que investigaran el negocio de las «chatarras» en Corpoelec, durante la gestión de Motta Domínguez, es extraño que no quieran meterle el ojo a eso. Cuáles son los intereses que existen para mandar a tapar esa investigación.

*En el mundo se fuman unos 6 billones de cigarrillos al año. Unos 4,5 billones acaban tirados en espacios públicos.

Ecoportal

* Hasta cuándo ponen tanta y tantas trabas para que los empresarios y gente común exporten sus mercancías al exterior, pura matracas y matracas.

* Se ha evaluado que los adultos mayores que consumen al menos 300 gramos a la semana de champiñones ven reducirse el riesgo de deterioro cognitivo en un 50%.

Ecoportal.

* El «diputado pederasta» de Mérida, está muy activo en la frontera con Colombia, me dicen que fue a recibir una buena cantidad de dólares para organizar unas series de guarimbas en los próximos días, lo que me informan me señalan que ese señor se agarra más del 90% de lo que le dan los paracos y dejan a los tiras piedras de oficio con pura migajas y no se la van a calar más.

*18 países en el mundo se llevan el 60% de las importaciones mundiales de alimentos.

Muhimu

Fredy Zarichta

