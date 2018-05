Salir de Maduro es la prioridad y para eso hay que votar masivamente

Carlos Hernández.-

San Carlos, mayo 9.- (Las Noticias de Cojedes).- “Esta crisis espantosa se la debemos a Nicolás Maduro, hoy los cojedeños y venezolanos en general no tenemos ni con qué comer porque cada día el salario se desvanece ante la gran hiperinflación. No entendemos lo cara dura que es este presidente que en 6 años no ha podido con una supuesta guerra económica con la que justifica su fracaso y con qué desvergüenza se presenta como candidato a la reelección”, dijeron Nidia Flores, Juan Hinojosa y Fermín Aponte, estudiantes universitarios, residenciados en esta capital, cuando caminaban por el segundo parque de la Boca Toma, donde buscaban liberarse del estrés por lo difícil que está costearse los estudios e incluso simplemente comer.

-Ya tenemos listos nuestros pasaportes para irnos del país, con mucha tristeza, pero es la opción que tenemos, para poder enviar algunos recursos a nuestras familias y que sobrevivan mientras esto cambia. Sin embargo, lo pensamos bien, lo analizamos y vamos a esperar que pasen las elecciones este 20 de mayo. Nosotros decidimos votar y lo haremos por Henri Falcón, que es la esperanza real de un cambio inmediato. No podemos esperar como dicen los abstencionistas, a diciembre o quién sabe cuándo. Esto tiene que solucionarse ya, porque si no, moriremos de hambre. Falcón es la salvación. Salir de Maduro es la prioridad y para eso debemos salir a votar masivamente, apuntaron.

“En San Carlos no hay transporte público, en las escuelas y universidades los comedores no tienen comida, los hospitales y los CDI no tienen medicamentos para aplicarle a los pacientes, en las calles campea la delincuencia, los servicios básicos como el agua y la electricidad son deficientes al máximo, las telecomunicaciones son intermitentes, las empresas han cerrado, el empleo formal desaparece y aumenta el bachaquerismo, no se consigue dinero en efectivo, las medicinas cuando se encuentran tienen precios por las nubes, en fin, todo es un desastre. Los jóvenes tienen que reaccionar y no conformarse con una dádiva, un trofeo a la pobreza y a la flojera, debemos actuar y lo más civilista es el voto. No desaprovechemos esta oportunidad, pues si salimos masivamente a votar no habrá trampa que valga. Oídos sordos con el cuento que vamos a legitimar la dictadura, porque quedándonos en la casa, de brazos cruzados, apoyaremos a que Maduro permanezca en el poder y eso no es lo que quiere el 80 por ciento de los venezolanos”.

Terminaron diciendo que este país tiene aún muchos recursos y formas de recuperarse, “pero es necesario que haya unidad real y darle un freno a los politiqueros de las cúpulas partidistas que pretenden llevar al pueblo al despeñadero porque no pudieron ser candidatos. Ellos lo que despiden por sus poros es el egoísmo e individualismo, evidencian claramente que tienen primero sus intereses personales que los del colectivo. Pero ya la mayoría está clara que salir de Maduro -que es el padre de la crisis- es lo primero, después que venga lo demás. Venezuela tiene cómo recuperarse y mucho más si contamos con la ayuda de todos los venezolanos y las naciones amigas”.

-Mientras tanto es bueno relajarse, haciendo ejercicio al aire libre, para no pensar tanto en la crisis, señalaron.

