Salomón Centeno: Marcharemos contra el hambre que azota a los venezolanos

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- “Marcharemos por la defensa de nuestro futuro y nuestra dignidad”, así se expresó el economista Salomón Centeno y exdiputado a la Asamblea Nacional, al confirmar la disposición de la inmensa mayoría de los venezolanos en apoyar la marcha del primero de septiembre convocada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD).

Centeno señaló que los venezolanos apoyan esta gran manifestación porque ya no soportan las condiciones de vida que la llamada “revolución” impuso en el país. La gente no quiere se le siga tratando como mendigos afectando seriamente su dignidad que como persona humana le es consustancial. “Vamos a marchar porque no queremos más colas, bolsas de comidas discriminatorias, represión, acoso ni persecución. Vamos a marchar por el futuro de nuestros hijos y el de Venezuela y el respeto de los derechos constitucionales”, afirmó el exparlamentario nacional.

Insistió en que hay que participar en la actividad organizada por la (MUD), ya que es necesario, por la vía democrática, sacar del poder a los culpables de esta enorme desgracia que hoy padece Venezuela y pedirle cuentas por los males causados a la gente al tratar de imponer un modelo político-económico comunista. “Un modelo fracasado, causante del hambre y la miseria a la que han sometido a la población. Los corruptos del gobierno no hacen colas ni pasan hambre, como sí lo padecen densos sectores de venezolanos”.