San Carlos: Denuncian mal estado de las vías en Los Colorados

César Hurtado

San Carlos, abril 28.- (Las Noticias de Cojedes).-Vecinos y transeúntes denuncian que desde hace aproximadamente dos años las vías en Los Colorados de San Carlos se encuentran totalmente destrozadas y no reciben respuesta de ningún ente con competencia.

José Arcela, transeúnte que asiduamente visita el sector, dijo: “paso por aquí todos los días y los huecos cada día van más grandes”. Indicó que a pesar de que han ido en reiteradas ocasiones a la Alcaldía de San Carlos, sus reclamos no han sido tomados en cuenta. “Mucho menos la gobernación atiende este clamor del pueblo y eso que hablan de un tal gobierno de calle, pero no se sabe cuál calle, porque por aquí no han pasado”.

Arcela aseguró que es responsabilidad de acalde arreglar las calles, pero como hablan de un solo gobierno también le corresponde a la gobernadora y a los organismos nacionales como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. “Mientras ellos duermen y cobran en sus cargos, aquí casi todos los días cae un vehículo en una zanja o alcantarilla rota y se les daña el tren delantero. Días atrás cayó una moto en una alcantarilla que no tiene señalización y el conductor casi pierde la vida, sin contar que reparar un carro o una moto cuesta una fortuna”, explicó de manera preocupada.

Finalizo diciendo que “los huecos o cráteres afean las calles y obstaculizan la fluidez del tránsito en la zona”. Vecinos angustiados piden de nuevo la colaboración de este medio para hacer el llamado a las autoridades competentes a fin de que resuelvan esta situación.