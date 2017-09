San Carlos: Hace una semana que pacientes renales no se dializan por falta de agua

Alexander Olvera

San Carlos, septiembre 6.- Alrededor de 100 pacientes, que padecen de insuficiencia renal crónica, denunciaron que desde hace más de una semana el servicio de agua en el Centro Nefrológico Cojedes, es deficiente lo que dificulta que se realicen las hemodiálisis tres veces por semana como está estipulado. Aseguran que de este procedimiento dependen sus vidas y pueden morir en cualquier momento.

“Ya no solo es la falta de insumos y materiales porque el Seguro Social no dota de material necesario para nuestro tratamiento, ahora es por agua. Le hacemos un llamado a los entes gubernamentales a la Gobernación de Cojedes, las nueve alcaldías, Hidrocentro y Aguas de Cojedes, para que resuelvan este problema que de ello depende nuestra vida”, dijo Douglas Ochoa, paciente renal del estado.

Ochoa agregó que los pacientes con esta patología deben realizarse el procedimiento tres veces a la semana por un lapso de cuatro horas. Agregó que desde hace más de siete días solo los conectan dos horas a las máquinas. Dijo que si no cuentan con el vital líquido en los tanques no los pueden dializar.

“Hay pacientes que no se dializan desde la pasada semana y nosotros necesitamos la diálisis para vivir, porque nuestros riñones ya no funcionan. Lo único que nos ayuda a vivir es la diálisis, que si no no las hacemos, nos vamos deteriorando y pagamos con la vida. En una semana se puede morir cualquiera de nosotros”. Finalmente, pidieron a las autoridades resolver este problema que los afecta y pone en peligro su integridad.