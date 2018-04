Sancarleña exige al alcalde Alemán celeridad para operación de su nieta

Arturo Rodríguez

San Carlos.- (Las Noticias de Cojedes) Aideth Duque, se dirigió a este medio de comunicación, para exigir a Rafael Alemán, alcalde del municipio Ezequiel Zamora, celeridad con los tramites de operación de su nieta, ya que la joven requiere de la misma desde el año pasado.

Duque, dijo lo siguiente: “Rafael Alemán me dijo que pagará la operación, que ya está todo listo, que mi nieta tiene una tutora asignada, pero cada vez que busco a esa persona en la Fundación Niño Simón, los trabajadores me dicen que no se encuentra”.

Agregó que necesita tener una respuesta clara, ya que es una cirugía de alto riesgo que dura 12 horas, para que su nieta tenga una prótesis y así volver a caminar.