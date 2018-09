Sancarleños agobiados por vuelta de las colas en bancos y comercios

San Carlos, septiembre 14.- (Las Noticias de Cojedes).- Muchos sancarleños que a diario salen a las calles a trabajar o a sus diligencias personales se sienten agobiados por las desesperantes colas que se observan a las puertas de los bancos, abastos, verdureras, tiendas, entre otros establecimientos comerciales, ya que hasta hace poco esta situación se había minimizado y ya no se observaban tanta aglomeración de personas a las puertas de negocios e instituciones financieras.

Hay quienes señalan que eso es un “buen signo”, producto de la llamada recuperación económica puesta en marcha por el Gobierno nacional, ya que se ve la capacidad de compra, pero otros indican que esto sólo es el resultado de una nueva improvisación y el retorno a los errores del pasado, puesto que la hiperinflación continúa y al aplicar la política de “control de precios” vuelve la escasez y con ello las interminables colas.

-No hemos avanzado nada -dijo Hilaria Narvaez- humilde ama de casa quien cobra su pensión y a duras penas le alcanza para comprar algunos alimentos. No he podido comprar carne porque desapareció. El jabón para lavar y para bañarse subió increiblemente. Es muy difícil adquirir azúcar regulada porque muchos sinvergüenzas la venden solo con efectivo y con tarjeta te quieren sacar los ojos. Y las autoridades brillan por su aunsencia.

Más adelante en un recorrido por la avenida Bolívar a las puertas de una entidad bancaria un hombre de la tercera edad dijo que llevaba dos días esperando, durmiendo y comiendo lo que se puede en la calle, para poder cobrar la pensión porque tiene que comprar sus remedios para la tensión y otros males. “Es mentira que nosotros los pensionados vendemos el efectivo, como han querido señalar algunos jefes del gobierno, por el contrario lo necesitamos para comprar comida más barata ya que todos sabemos como abusan con las tarjetas de débito. Los que venden el efectivo, la gasolina, el oro y la comida bachaqueada a Colombia son chivos pesados y los del gobierno lo saben porque por la frontera los pendejos no pueden pasar nada”, dijo el anciano con signos de alteración por la impotencia que dijo sentir al ver tanta injusticia en el pueblo.