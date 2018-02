Sancarleños aquejan situación abusiva para conseguir gas

Rubén Darío Yépez

San Carlos.- Residentes de San Carlos se han visto en la necesidad de perseguir el camión del gas por las calles para poder optar por comprar una bombona del servicio indispensable que en la actualidad no corresponde en gran medida la demanda de los pobladores de la región.

Así lo dio a conocer Enrique Rodríguez, ciudadano afectado, quién declaró que ha tenido que perseguir de forma incluso hasta “abusiva” para poder comprar el servicio del gas que desde hace ya un tiempo no aparece por la comunidad en la que reside.

Rodríguez comentó que es incomoda la situación actual con el gas, pues llama al número que otorga la central, le atienden y lo dejan en espera, o le prometen el servicio para próximos días y nunca llega, aparte dijo que es descortés la atención con la que las oficinistas atienden a los usuarios. .

También, el ciudadano expresó que como persigue al camión por la ausencia del servicio, debe dispensar grandes sumas de dinero en efectivo para poder “comprar” al camionero que esté de guardia, en las que por ocasiones ha pagado más de 35 mil bolívares por la bombona equivalente a 43kg, que marca precio regulado por bolívares 600.

Es importante resaltar, que esto ha ocurrido en muchas ocasiones, por lo que sancarleños han decidido hacer pública y notoria su denuncia. Han argumentado que los precios de la bombona de gas de 10kg que tiene un valor establecido de 50 bolívares, los camioneros la revenden en 10 mil bolívares, lo que aumenta más de 1000% su costo habitual.

“Es un abuso por parte de quienes tienen el control del servicio del gas, no tienen por qué revenderlo, y mucho menos a precios exorbitantes, todo está fuera de control”… “Como va a ser posible que tenga que perseguir al camión porque llamo a la central y si me contestan no me prestan atención, no me envían el servicio a la casa como antes, es sencillamente una falta de respeto”, refirió Rodríguez.

Hasta la fecha, se conoció que todas las bombonas son revendidas por los trabajadores que prestan el servicio del gas, a precios que multiplican en más de 1000% el valor real establecido por el control gubernamental. Asimismo, los usuarios denunciaron las ineficiencias de quienes trabajan para el ente del servicio que demuestran a diario la incompetencia de sus labores, en vez de esforzarse por mejorar la atención en pro de la ciudadanía cojedeña.