Se amotinaron 150 presos en la sede del Cicpc en San Carlos

Alexander Olvera.-

San Carlos.- Los 150 presos que se encuentran recluidos en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la subdelegación San Carlos, del estado Cojedes, se amotinaron la tarde de este miércoles 16 de enero, por las por las condiciones de hacinamiento e insalubridad y retardo procesal a los que son sometidos en ese organismo policial.

A través de una fuente cercana a este organismo de investigación se conoció que la reyerta se originó durante la visita familiar ante la falta de espacio, muchos deben dormir parados, agua y las condiciones en las que se encuentran los recluidos. Igualmente solicitan traslado a los distintos penales en el país.

Familiares que se encontraban en el lugar, quienes prefirieron no revelar su nombre, expresaron que lo que viven sus parientes es un infierno. “Ahí hay varios que tienen enfermedades en la piel, hongos, infecciones respiratorias y no son atendidos. Hay muchos que tienen chichones en los genitales y diversas partes del cuerpo y no se les presta atención”, contó una madre.

Agregó que ya no tienen a dónde dirigirse, porque no son atendidos. “A nosotros nos ven mal cuando llegamos a los lugares es cierto que nuestros hijos cometieron un delito, pero eso no hace que los traten como unos perros. Hemos ido a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo y a los Derechos Humanos y nadie hace nada por estos muchachos”.

Un funcionario del Cicpc expresó que la situación que se presenta en el lugar es muy delicada. Aseguró que a pesar de haber llamado a los fiscales del Ministerio Público ninguno se presentó en el lugar”-

“Aquí hemos tenido que habilitar los baños de las visitas para meter presos, esto aquí no da más. Los presos nos superan en número y aquí se puede presentar una tragedia con peligro para la vida de los detectives, civiles y personal de guardia de este lugar”, relató.

Mencionó que el lugar no es sitio de reclusión, sino un organismo de investigación que no tiene la capacidad para albergar tantas personas. Indicó que los penales no quieren recibir a los presos.

Los oficiales luego de más de una hora lograron calmar la situación con el apoyo de sus compañeros, también realizaron una requisa en las celdas y encontraron armas blancas y teléfonos celulares que fueron decomisados.

Es necesario señalar, que el pasado año al menos cinco motines se registraron en la sede de la policía científica en San Carlos, incluso hubo un intento de fuga por parte de los reos. Colegio de Abogados de Cojedes y organizaciones de defensa de Derechos Humanos han advertido sobre la situación, pero las autoridades no han hecho nada para descongestionar el lugar. (El Pitazo)