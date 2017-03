Se “encadenan” en la Francisco de Miranda por la escasez de medicinas

Pacientes crónicos y representantes de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) protestan este miércoles “encadenados” en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de Los Cortijos, por la escasez de medicamentos. La manifestación comenzó frente a la Farmacia de Alto Costo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en Los Ruices.

Pacientes con enfermedades renales, cáncer, reumatismo y trasplantados tienen pancartas alusivas a la crisis humanitaria.

“Voy a hablar en nombre de muchísimos venezolanos. No estamos pidiendo una limosna, sino nuestros derechos constitucionales a la salud. Además de que no tengo mis medicamentos, también sufro la crisis porque no consigo medicinas ni los pañales de mi madre”, expresó Mildred Rodríguez, paciente con cáncer de mama.

“La ultima decisión del mamarracho que está en la Presidencia es que las medicinas se entreguen a los CLAP. Pues no, yo no estoy dispuesta a que me arrodillen para mantener mi salud. Si algo me sucede será culpa del régimen”, agregó Rodríguez.

El presidente de Codevida, Francisco Valencia, exigió al director del IVSS, Carlos Rotondaro, que se haga presente en la sede de la farmacia para darle respuesta a los pacientes.