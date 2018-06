Se rumora que Marvel prepara película en solitario de Hawkeye

Todo parece indicar que Marvel está desarrollando una cinta en solitario de Hawkeye con la intención que forme parte de la fase 4 de su Universo Cinematográfico (MCU).

Aunque es poco lo que se sabe de la fase 4 del MCU, es conocido que está integrado por Spider-Man 2, Ant-Man 2, Doctor Strange 2 y otras secuelas; sin embargo, Kevin Feige, mandamás de la compañía, ha revelado la intención de que varios superhéroes tengan su filme en solitario, entre ellos Hawkeye.

Anteriormente, Anthony y Joe Russo habían aclarado que Hawkeye y Ant-Man no aparecían en Infinity War debido a que tendrán una participación clave en Avengers 4. Por lo que no sería descabellado que se le de a Cliff Barton, alterego de Hawkeye, el lugar que se merece entre los superhéroes.

Por ahora esto no pasa de ser un rumor, lo que si es cierto es que el próximo 6 de julio se estrena Ant-Man and the Wasp.