Sector de Artes Gráficas opera a 10% de su capacidad

Caracas.– El sector de Artes Gráficas está produciendo a 10% de su capacidad, reporta su última encuesta de coyuntura. Otro dato que arroja este sondeo es que las pocas empresas en funcionamiento, al iniciar producción e impresión de materiales, se quedan sin oportunidad de reponer inventario a corto plazo.

–Hoy, ante la escasez de materia prima, los proveedores tienen sus precios dolarizados golpeando a las empresas más pequeñas. Si los empresarios no cobran en dólares cómo vamos a sobrevivir sin una demanda constante y con toda la carga parafiscal, enfrentamos la época más complicada de nuestro gremio, refleja el documento publicado en su blog.

Mientras, muchas compañías se encuentran paralizadas al no tener pedidos, debido a que los clientes habituales no se acostumbran a los constantes cambios en los precios. “Somos un sector transversal que está involucrado en cada pieza del día a día de los venezolanos, estamos presentes en las etiquetas de los alimentos, en las cajas de medicinas, en los empaques que ven en los anaqueles si nosotros no cobramos , aclaran.

Aunque están tendiendo puentes con los entes del Estado, apuntan que siguen sin obtener los resultados deseados, “lo único que queremos es seguir trabajando, de lo contrario a fin de año la industria gráfica se verá obligada a cerrar sus puertas”, alertan.

El sector de las Artes Gráficas genera aproximadamente 17 mil puestos de trabajo, pero estamos siendo golpeados por la economía y estamos sufriendo la diáspora de nuestro personal calificado, culmina así el gremio con los resultados de la encuesta de junio de ese año.

Esta situación es parecida a la que advirtieron en mayo de este año al señalar que a menos de 10% de su capacidad instalada, la industria gráfica sigue tratando de operar, según los resultados de la encuesta de coyuntura que midió el desempeño del sector en el primer trimestre de este año, comparándolo con el mismo período del año 2017, el porcentaje de volumen de producción disminuyó en 60%, lo que indica que los niveles del sector siguen en declive, la afirmación la hace 90% de la muestra, al sumar los resultados de las encuestas que midieron los trimestres de 2017, tenemos una industria en números rojos.

La caída de la producción se debe también a que las empresas gráficas no tienen acceso regular y efectivo a las divisas para sus importaciones, los otorgamientos en lo que va de año vía el sistema de subastas Dicom, no llega a cubrir la demanda necesaria y es prácticamente nulo el monto asignado en caso de correr con suerte, se lee. Otro factor que impera es la renuncia del personal por migración. En lo que va de año hay una disminución de 23% en la nómina; no sólo de profesionales en cargos administrativos, sino también en los empleados de planta, señala la referida encuesta de coyuntura.