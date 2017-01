Sector Los Silos arrancó el 2017 inundado de irregularidades

LUISANA SUÁREZ

San Carlos.- Como pista de rústico y lleno de un montón de irregularidades inició el 2017 en el sector Los Silos, ubicada detrás de la antigua arrocera Santa Ana, por lo que residentes de esa zona pidieron a las autoridades enfocarse a realizar obras de pavimentación ya que hasta el momento nadie se ha preocupado por crear un plan de bacheo en la comunidad.

Vecinos del sector comentaron que en la zona habitan más de diez familias y desde su fundación nunca han sido tomados en cuenta por el Gobierno regional y municipal. Sin embargo destacaron que la única ayuda que han recibido fue durante la gestión del ex alcalde Ramón Moncada, quien materializó el alumbrado público y otros proyectos que en su momento fueron beneficiosos.

Los residentes dijeron que la vialidad lleva años intransitable y necesitan aceras, brocales y asfalto. “Ni siquiera un patroleo han echado durante todo este tiempo, es necesario que vengan pateen la calle porque si van a visitar que no sea solo a tomar fotos, deben escucharnos y no olvidarse de nosotros como lo hicieron cuando andaban buscando votos, les exigimos trabajar y no acercarse en épocas de elecciones y no hacen más nada”.

Además otros habitantes acotaron que esperan la ejecución de proyectos de cloacas y aguas blancas, ya que el clima y las lluvias repentinas los perjudican e inundan las viviendas y antes que arranque formalmente el invierno deben implementar y diseñar un plan para solventar dicha necesidad. “A muchos nos ha tocado sacar agua a las dos de la mañana porque se forma un río”, expresaron.

Otro de las irregularidades que presentan no cuentan con aseo urbano, ya que los camiones no tienen una ruta por la calle “pareciera que no existiéramos, es rara vez que un vehículo se acerque”, por lo que tienen que amontonar la basura. En cuanto al consejo comunal aseguró que no han propuesto algún proyecto contundente sólo están abocados a la construcción de viviendas, que está bien, pero y no se abocan por resolver otros problemas.