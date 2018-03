Sector Sabaneta del municipio Tinaquillo en total abandono

Reinaldo Jiménez

San Carlos.- El sector Sabaneta (vía Las Cañadas) del municipio Tinaquillo, se encuentra en completo estado de abandono por parte de las autoridades regionales y municipales, así lo dio a conocer la ciudadana Rosa Virginia Aular, miembro del Comité de Mesa de Agua quien se presentó a esta sala de redacción para ofrecer declaraciones.

“Como miembro del sector me encuentro muy preocupada por los problemas que cada día se le van sumando a la comunidad; uno de los principales es la falta de agua, ya que hemos tenido que tomar medidas extremas como bañarnos, lavar nuestras prendas y utensilios en el rio Tamanaco, el cual se encuentra totalmente contaminado por las cloacas de la ciudad, poniendo en peligro hasta nuestra salud solo para suplirnos del vital líquido ya que la mayoría de los habitantes del sector no tenemos los recursos para pagar 85 mil bolívares para que nos llenen un tanque de agua”, expresó la denunciante.

Indicó que se ha dirigido a todos los entes competentes; Alcaldía, Hidrocentro y Aguas de Cojedes quedando solo en promesas sin cumplir, por lo que exige a la gobernadora y al alcalde abocarse a las necesidades del sector, ya que no es nada más el agua, sino múltiples irregularidades los que aquejan a esa localidad.

Precisó que no poseen transporte público, por esta razón muchas personas han perdido el empleo por no tener como trasladarse a sus trabajos o porque el sueldo no les alcanza para pagar los elevados costos del pasaje que de manera independiente prestan algunos conductores y motorizados que cobran elevadas tarifas.

Para finalizar solicitó que se implementen nuevas rutas de transporte que cubran el tramo desde Tinaquillo, La Aguadita, Macapo y viceversa, así como también el alumbrado público de la comunidad. Pidió que se dé inicio al proyecto de recuperación del pozo de agua que ya se encuentran aprobado para el sector, a fin de evitar una epidemia mayor en la zona.