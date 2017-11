Señalada de cómplice en asesinato de su yerno desmiente acusaciones

Alexander Olvera

San Carlos.- A la sala de redacción de este medio de comunicación se presentó Carmen Encarnación de Torres, ex suegra de Francisco José Silva Vásquez, quien desmintió las declaraciones ofrecidas por José Briceño, director de la Delegación Cojedes del Cicpc, en la que la implican en el asesinato de su yerno, por una presunta venganza.

Encarnación de Torres, indicó que en sus 64 años no se ha visto implicada en ningún problema legal. Aseguró que tiene 27 años que profesa la religión cristiana evangélica y vive en el sector La Garcita, estado Portuguesa.

La afectada admitió que en efecto Franco, como lo conocían, sí mantuvo una relación con su hija, quien falleció hace aproximadamente como siete meses producto de una peritonitis. “Hace como cinco meses que no sabía nada de él, desde que murió mi hija no había tenido contacto con él, ni jamás supe de las niñas”.

Dijo que es inocente de lo que se le acusa, por lo que quiere limpiar su nombre y reputación. Comentó que no conoce el paradero de las niñas, ni dónde se encuentran. Aseveró que la relación con su yerno siempre fue cordial y respetuosa. “Yo me enteré que estaba desaparecido, pero nunca me podía comunicarme con él, porque su teléfono siempre estaba apagado”.

Finalmente, agregó que en ningún momento tuvo nada que ver con este homicidio, “yo solo me dedico a trabajar en mi conuco y a sembrar el sustento de la familia”, aclaró la afectada.