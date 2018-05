Señalan cojedeños: “Ahora pasaremos más hambre”

Especial.-

San Carlos, mayo 23.- (Las Noticias de Cojedes).- Los cojedeños presienten que de ahora en adelante pasarán más hambre porque la hiperinflación no se detiene y los precios de la comida ya están inaccesibles, mientras que el gobierno se ha vuelto promesas y más promesas sin resultados efectivos..

Consideran que esto se debe al desorden del Ejecutivo en no poner correctivos a la economía y no apoyar firmemente los sectores productivos y aunque el presidente Maduro dijo que si ganaba las elecciones se iba a dedicar “en cuerpo y alma” a recuperar la economía, no le dan confianza a esas palabras ya que dicen que “los hechos demuestran lo contrario”.

Al preguntárseles ¿por qué? señalan que el Jefe de Estado ha hecho esa promesa en varias ocasiones, ha puesto en marcha unos fulanos motores de la economía, ha creado consejos económicos con participación de ministros y vicepresidentes del área económica, ha realizado operativos temporales a través de la Superintendencia de Precios Justos, y nada de esto se ha mantenido en el tiempo ni ha dado resultados favorables para el pueblo.

-¿y cómo lo demuestran?

-Muy fácil. Salga a la calle, vaya a un abasto o supermercado y simplemente compre café a más de 4 millones de bolívares el kilo. Carne a más de 3.500 bolívares el kilo. Un cartón de huevos pasa de los dos millones de bolívares. Una bolsa de detergente para lavar pasa de dos millones y medio de bolívares. Una simple chupeta para un niño –de la más económica- sobrepasa los cincuenta mil bolívares. Entonces, no hay nada más que aplicar ni justificar ante el fracaso del régimen.

-¡Pero Maduro dijo que ahora sí va a enderezar la economía del país. Hay que darle crédito a esas palabras para su nuevo período!

-Estamos decepcionados de tanto ofrecimiento y mire por dónde vamos. Ya el sueldo se esfuma como nada. Comprar las medicinas para enfermedades crónicas se hace más difícil cada día. Las pastillas para mantener la tensión arterial muchas pasan de los dos y tres millones de bolívares. Maduro puede decir lo que quiera en su perorata politiquera, pero es que la realidad demuestra que no hay medidas efectivas por parte del gobierno. Los hablan por sí solos. Cada día estamos más pobres los venezolanos y el dinero no nos alcanza para vivir. La razón es que el modelo económico que propone y lleva delante de manera testaruda el gobierno no es viable. No da resultados. Incluso no sólo en Venezuela, sino en todos los países del mundo donde se ha aplicado esa receta los resultados han sido los mismos, destrucción del aparato productivo y empobrecimiento de las familias.

-Insistimos en que hay que darle un voto de confianza al presidente…

-Amigo, la realidad nos ha vuelto duros para creer… pero ¡¡¡amanecerá y veremos!!!