Servicio de agua en Cojedes cada vez peor y el gobierno sólo se ocupa de promover fiestas en la calle

San Carlos, diciembre 16.- (Las Noticias de Cojedes).- La deficiencia del servicio de agua en Cojedes y muy específicamente en la ciudad de San Carlos es parte de la gran negligencia con la cual se conduce este gobierno, que no piensa en invertir los recursos necesarios para que el pueblo tenga un servicio básico, elemental, como es el agua, de manera eficiente, sino que todo al parecer lo gasta en fiestas y francachelas como las que monta en la avenida Bolívar frente al Instituto de Cultura.

Es lamentable que las familias cojedeñas lleven más de cinco meses padeciendo de manera continua la interrupción del servicio de agua potable, mientras el Ejecutivo regional y la alcaldía de San Carlos sólo se dedican a darle circo al pueblo porque ya ni pan le dan. El presidente del Colegio de Ingenieros del Estado Cojedes, Waldemar Pinto, quien recientemente acudió a la Fiscalía como un ciudadano más afectado por el mal servicio de agua potable en la capital cojedeña, insistió en el tema y dijo que los ciudadanos deben hacer valer sus derechos y reclamar por un mejor servicio público como es el caso del agua.

Recalcó que “lo más sorprendente de esta gente que gobierna es la indolencia, la desidia y la indiferencia comenzando por la gobernadora Margaud Godoy, Indalecio Sánchez, gerente de Aguas de Cojedes y Ricardo Salazar, representante de Hidrocentro en el estado. No hay una voz oficial que diga lo qué es lo que está pasando”.

Una vez más exhortó a los gobernantes a reconocer que si no están capacitados para asumir sus cargos que renuncien y dejen que gente competente los asuman para que haya soluciones y se eviten más penurias a este sufrido pueblo”.

Para culminar dijo que la Contraloría del estado, que parece más bien de adorno, debería investigar dónde están los recursos del estado destinados a mejorar los servicios públicos como el caso del agua, en qué los invierten y también averiguar por qué gastan tanto en fiestas y menos en servicios básicos para el buen vivir del pueblo, léase no sólo agua, sino salud, vialidad, seguridad, etc., etc., puntualizó el Ingeniero Pinto.