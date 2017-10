Servicios bancarios, transporte y gas colapsan en Cojedes

Alexander Olvera

San Carlos.- Corina Lago, Defensora del Pueblo del estado Cojedes, señaló la necesidad de que las autoridades gubernamentales regionales y municipales coordinen una serie de acciones dirigidas a solventar serios problemas que atraviesan las familias que a diario sufren las colas excesivas en los bancos públicos y privados para hacer sus operaciones y obtener dinero efectivo, así como para comprar el gas domésticos y accesar a los servicios del transporte público en la región.

Lago fijó posición ante las irregularidades que se presentan en el estado referente a los servicios públicos. Indicó que en la sede reciben a diario múltiples denuncias por parte de la población afectada y las lee en el periódico y escuchan a través de los medios de comunicación de estado.

Lago informó que desde este despacho llevan de oficio un expediente con relación a los servicios públicos que está a cargo de Miguel López. Expresó que en caso de los bancos ven colas interminables de personas de la tercera edad que tratan de cobrar su pensión. Indicó que días antes realizaron visitas en las cuales les indican a los gerentes que todas las taquillas deben funcionar, garantizar el pago total de la pensión en monedas del nuevo cono monetario.

“Hay que evitar que las personas de la tercera edad salgan con grandes volúmenes de billetes de los bancos y sean atracados. Tenemos denuncias de que a las 10:00 am se termina el efectivo”, sostuvo la abogada. Agregó que no hay suficiente presencia policial en las afueras de las sucursales a pesar de las colas kilométricas. Expresó que los directivos bancarios indican que no tienen suficiente efectivo por la falta de depósitos de clientes comerciales.

“Yo exhorto a las autoridades a revisar qué pasa con ese dinero, hacia dónde va”. Admitió que si esto se presenta en estos meses, en diciembre la situación empeorará por los bonos de fin de año.

Dificultades con transporte y distribución de gas

Del mismo modo, denunció los atropellos que son objeto los usuarios del transporte público por el incremento excesivo de pasajes en más de 6.000 bolívares a Acarigua y 7.000 para Valencia, que según el director del Terminal de San Carlos, es ilegal porque no aparece en gaceta. “Invito a que los pasajeros denuncien con la dirección del terminal y en la Defensoría del Pueblo con los datos de la buseta”. Igualmente el deterioro de las unidades que prestan servicio en la ciudad es un problema y también el colapso de las mismas por el exceso de pasajeros urbanos.

Asimismo, se refirió al excesivo cobro de cilindros de gas doméstico que a pesar de que se tarda deben cancelar más de lo estipulado en la ley. “Se le ha dicho a las personas que identifiquen al camión y la ruta para tomar los correctivos necesarios”. Mencionó que han recibido quejas que los camiones les venden a revendedores antes que a la población. Finalmente, hizo el llamado al Gobierno regional y municipal a velar por el cumplimiento y respeto de los servicios públicos de la ciudadanía.