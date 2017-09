Sexagenario lleva 4 años a la espera de que Érika Farías cumpla compromiso adquirido en su campaña

BRIGITTE GERDEL

San Carlos.- Jairo Borjas, habitante de la comunidad “El Molino”, denunció que tiene 4 años a la espera de una ayuda que Érika Farías le prometió durante su campaña electoral.

Borjas es un adulto mayor con discapacidad, por ende, le solicitó una ayuda a Farías durante sus recorridos en campaña rumbo a la gobernación y estaba en compañía de Pablo Rodríguez, así como de la primera combatiente, María Matute. Aseguró que ha ido a todas las instituciones competentes y nadie le da una respuesta.

Aseguró que le prometido un colchón porque no tiene donde dormir, además de una cocina porque no tiene como hacer su comida, pero además de eso, no tiene ni que cocinar porque no le entregan la bolsa de comida distribuida por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Por otra parte, aprovechó la oportunidad para denunciar las pésimas condiciones en las que se encuentra la comunidad. Las calles de tierra, llena de hueco, no hay cloacas, no hay alumbrado público y reina la inseguridad. “Chávez era Chávez, después que se murió se acabó esto”, finalizó diciendo.