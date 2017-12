Shakira visita al mismo médico de Adele para tratar hemorragia en cuerdas vocales

La cantante colombiana Shakira tuvo que posponer toda su gira europea hasta 2018 por indicaciones de los médicos debido a una hemorragia en las cuerdas vocales. En concreto, la intérprete de Me enamoré sufre una hemorragia en la cuerda vocal derecha, por lo que le han aconsejado reposo. “Desafortunadamente, la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún y mi pesadilla continúa. Y actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación”, decía Shakira en el mensaje que publicó en sus redes sociales explicando su problema vocal el pasado día 15 de noviembre.

Desde ese día no ha habido más información oficial sobre su estado de salud pero si han llegado noticias que indican que Shakira está siendo tratada por especialistas de la clínica Teknon de Barcelona que la visitan regularmente en su domicilio.

En las últimas horas ha trascendido, además, que la cantante ha viajado a Boston para ser examinada por el cirujano Steven M. Zeitels, el que operó a Adele y a Sam Smith del mismo problema que afecta a Shakira.

Shakira, por tanto, medita pasar por el quirófano si tras el descanso vocal al que está sometida no resuelve su hemorragia. La recuperación de la operación si todo va bien dura seis semanas.

Especialistas consultados por este periódico aseguran que la peculiar forma de cantar de Shakira podría haber sido una de las causas de su dolencia como también los duros ensayos previos a la gira a los que se sometió. Por ello, los expertos además recomiendan a la cantante que introduzca cambios en su técnica vocal.