Siete protestas se han registrado entre miércoles y jueves por gas y comida en Cojedes

Alexander Olvera.-

San Carlos, junio 6.- (Las Noticias de Cojedes).- Residentes en diferentes comunidades de Cojedes han salido a manifestar su descontento ante la falta de comida y servicios públicos en el estado. Entre el miércoles 5 y el jueves 6 de junio se han registrado al menos siete protestas.

Los sitios donde los vecinos se han lanzado a las calles ha sido en los municipios Tinaco, donde protestaron ayer y hoy por falta de gas doméstico y también en Tinaquillo salieron a la calle a cerrar la vía ante la falta de gas.

En el caso de San Carlos, residentes de las comunidades de El Retazo, Limoncito, La Medinera y Arizona cerraron la vía que conduce a Las Vegas, municipio Rómulo Gallegos por falta de comida.

Los presentes reclamaron que desde hacía más de 15 días no les llegaba la bolsa de comida Clap. “Cómo le decimos a un niño que no tenemos comida, ellos no entienden y cuando piden alimentos hay que darle”, reclamaba uno de los manifestantes a un funcionario de Policojedes

La situación pareciera no mejorar, pues no hay disponibilidad de gas en las plantas de llenado a lo que se le suma la falta de agua potable en las diferentes comunidades del estado.