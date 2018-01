Sin terminar dejaron casas del Complejo Habitacional Fidel Castro

ALEXANDER OLVERA

San Carlos.- Beneficiarios de Complejo Habitacional Fidel Castro, que se encuentra ubicado en El Rodeo, San Carlos, denunciaron la situación en la que se encuentran las más de 210 familias que allí residen. Indicaron que el urbanismo no ha sido terminado en su totalidad, carecen del servicio de agua potable, no cuentan con sistemas de aguas servidas, y no hay alumbrado público.

Los vecinos, quienes prefirieron que se les reguardara su identidad, comentaron que la cancha nunca fue terminada, así como las aceras y las calles. Mencionaron que los trabajos de la electricidad de las casas no fueron terminados, pues fueron entregadas sin sobre pisos, baños, ni techos.

Explicaron que en diciembre de 2016 mediante un pase presidencial de la gobernadora Margaud Godoy, con el presidente Nicolás Maduro, en el que se anunciaba como terminado el proyecto cuando aún faltaban cosas por concluir. Mencionaron que han ido a alcaldía de San Carlos, Gobernación de Cojedes, Misión Ribas y Frente Francisco de Miranda, entre otras instituciones, y solo les dicen que deben terminar las casas con recursos propios, porque eso está en Caracas como concluido.

Dijeron que uno de los problemas que más los aqueja es la falta de servicio de agua potable. Aseguraron que deben disponer de más de Bs 25.000 para poder abastecerse del preciado líquido que es indispensable para los quehaceres del hogar.

Los residentes en el complejo habitacional piden que se supervisen todas las casas, para que las autoridades vean la realidad qué tiene cada una, asimismo pidieron que bajen los recursos necesarios para su culminación, porque son padres y madres de familia quienes lo poco que ganan deben destinarlo a la alimentación de sus hogares.