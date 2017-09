Sin terminar trabajos en el puente La Cañita en Tinaco vía a El Pao

Alexander Olvera

San Carlos, septiembre 29.- Desde hace alrededor de un mes que se dañó la estructura del puente cono conocido como La Cañita, que comunica a Tinaco con los municipios Pao, Girardot y estados llaneros del país. La reparación no está terminada por lo que habilitaron provisionalmente el puente gomero de “La Caja” (que fue hecho durante el gobierno del General Juan Vicente Gómez), por donde transitan los vehículos que se dirigen a esas zonas. El mal estado de la vía alterna y la inseguridad reinante en el lugar pone en peligro a las personas que deben utilizarla diariamente.

Zaida Bruguera, concejal de Tinaco, denunció que no han concluido los trabajos en el lugar. Dijo que el tiempo pasa y no hay quien de razones sobre la obra. Destacó que las autoridades municipales y regionales no se pronuncian ante esta situación que ocasiona molestias a los conductores de la zona.

Bruguera indicó que en ese lugar no hay control y los choferes deben perder tiempo por un terraplén, para poder cruzar. Expresó que el estado de esa vía improvisada es deplorable, lo que daña los carros que por allí deben desplazarse.

Pedro Jiménez, quien todos los días debe circular por la vía, agregó que la inseguridad es una constante en el lugar. “Aquí roban y atracan a cualquier hora del día, este puente está caído desde hace alrededor de un mes y nada que lo acomodan. Mencionó que la carretera hacia El Baúl es un desastre y nadie responde. “A quién le reclama uno aquí, porque no hay gobierno”.

Una gandola cargada de gasolina que se dirigía al municipio Pao, no podía circular por el lugar lo que originó una congestión vehicular y molestias en los conductores por la situación.