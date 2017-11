Sismo de 4,8 de magnitud se registró en Bailadores, Mérida

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), informó a la población que este 19 de noviembre de 2017 a las 20:55 HLV fue registrado un sismo de magnitud 3,6 en Bailadores.

El ente adscrito al Ministerio para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología detalló que el epicentro se localizó a 14 kilómetros de la ciudad de Bailadores y tuvo una profundidad de cinco kilómetros. El movimiento telúrico también se sintió en algunas zonas del occidente del país.

Hubo tres réplicas más pequeñas de magnitudes 3.8 la primera a las 3:30 am; 3.0 la segunda a las 4:52 am y la más reciente de 3.8 a las 7:13 am respectivamente.

No se han registrado reportes por parte de los cuerpos de seguridad del Estado de daños a la infraestructura.

Funvisis llamó a la calma a la población merideña y pidió estar alerta ante nuevos eventos sísmicos que ocurran en la zona.