Soldados venezolanos sufren las calamidades e injusticias del régimen

A continuación el periodista Marco Hernández nos presenta la siguiente «Entrevista al Dr Luis Sosa, ex profesor de la Academia Militar de Venezuela, abogado, licenciado en Relaciones Internacionales y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación egresado del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional de Venezuela.

*¿Cual es la situación actual del Soldado dentro de la FANB?*

LS: Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es el nombre que el fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías le colocó a la máxima institución armada venezolana, alegando que los militares venezolanos son herederos del Ejercito Libertario de Simón Bolívar, quien como sabemos es un prócer reconocido mundialmente por sus ideas y accionar emancipador a favor de las clases oprimidas y en especial de los esclavos y en contra de la colonia española que ocupó a la fuerza a América.

Pero posiblemente el expresidente Chávez, nunca se imaginó que en el gobierno de Nícolas Maduro, el “hijo” a quien delegó la responsabilidad de continuar con su proyecto político, el sueño de tener una Fuerza Armada con los ideales bolivarianos se iba a desvanecer hasta el punto que los soldados venezolanos como principales protagonistas del ejercito bolivariano, sufren las calamidades e injusticias de un régimen que muchos tildan de tiránico y opresor.

Hoy día en los cuarteles venezolanos se vive la misma crisis que vive todo el país y eso afecta la cotidianidad del soldado, quien tiene que sobrevivir sin medicinas, sin útiles de aseo personal, con un sueldo o dieta que no llega a 10 $ mensuales, en el país con la inflación mas alta del mundo, con una mala alimentación, ya que en el mejor de los casos hacen solo dos comidas diarias y una de ellas, el desayuno por ejemplo es algún tubérculo sancochado, una cucharada de frijol y un vaso con agua. Pero esto no lo exime de las exigentes tareas que debe realizar a diario para cumplir su rol, sino que en muchos casos debe combinarlo con trabajos extrainstitucionales que de manera irrita le exigen algunos superiores que van desde limpiar un automóvil personal de algún superior o atender el jardín de la lujosa casa de un general.

*¿Como ha afectado esta situación a la Fuerza Armada Venezolana?*

LS: Toda esta situación ha afectado a la FANB, ya que los jóvenes venezolanos no quieren prestar servicio militar y un porcentaje elevado de quienes lo hacen al poco tiempo desertan, lo que significa que en las unidades militares hay un déficit cada vez mayor de soldados, vacantes que tienen que ser cubiertas con milicianos de avanzada edad que por supuesto no tienen la misma capacidad de desempeño.

*¿Al soldado venezolano se le violan los DDHH?*

LS: El soldado es la parte mas vulnerable y sacrificada de la FANB, prácticamente no se les respetan su derechos, ni hay nadie que los haga valer, cada vez es más frecuente los casos de abusos de autoridad que los afectan directamente, se ha hecho público que soldados por cumplir ordenes incurren en delitos, por ejemplo que en las fronteras se han sabido de casos que sus superiores los envían a custodiar contrabandistas o narcotraficantes y si ha conocido también otros casos en que soldados han perdido hasta la vida por temas políticos como por ejemplo del sargento técnico Molsalve Estaba, a quien el gobierno venezolano involucró en una supuesta fuga de unos militares presos por causas políticas y que luego el mismo gobierno venezolano informó que el sargento Molsalve supuestamente se suicidó en su sitio de reclusión, otras informaciones señalan que perdió la vida por causa de las torturas y lesiones graves recibidas en la DGCIM.

*¿Cual es deber de un soldado venezolano?*

LS: La Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su artículo 4 enumera sus funciones, la mayoría relacionadas con la seguridad y defensa de la nación, todo esto enmarcado en lo estratégico, sin embargo la principal función del soldado venezolano es servir a la patria y eso parte con defender al pueblo y a la constitución.

*¿Es constitucional el Servicio Militar en Venezuela?*

LS: Si el servicio militar en Venezuela es constitucional, dentro de los deberes ciudadanos la Constitución Venezolana en su articulo 134 dice que toda persona debe prestar los servicios civil o militar necesarios para la defensa del país.

*¿El soldado Venezolano se involucra en actividades políticas?*

LS: La Constitución Venezolana dice en su artículo 328 que la FAN es una institución sin militancia política, sin embargo la misma Constitución establece en su artículo 330 que los integrantes de la FAN tienen derecho al sufragio, lo que convierte al soldado venezolano en un ciudadano con derechos políticos y además el expresidente Chávez introdujo en la nueva doctrina militar mucho contenido ideológico y político hasta el punto que en cierto modo generó un sesgo sobre todo en los cuadro superiores, sin embargo los desaciertos del gobierno de Nicolás Maduro, la corrupción y la impunidad que se ha elevado a todos los sectores del Estado venezolano, incluyendo a la FAN ha roto ese sesgo y más aun en los soldados que son la parte mas afectada y vulnerable.

*¿Cómo afecta al soldado la aparición de Guaidó?*

LS: Al principio la aparición de Guaidó y su propuesta de Ley de Amnistía a los militares que colaboraran por rescatar la democracia en Venezuela generó esperanza en los militares venezolanos, en especial los institucionales que están en sus unidades militares y que no han sido contaminados con la galopante corrupción derivada en los cargos de la Administración Pública fuera de los cuartes, sin embargo la mencionada Ley ha tenido deficiencias en las garantías de su aplicación, así mismo el poco apoyo que han recibido los soldados venezolanos que han colaborado, a generado desconfianza e incredulidad hacia esa propuesta y hacia el mismo Guaidó. Es posible que la propuesta no ha sido entendida.

*¿Algún mensaje a los soldados venezolanos?*

LS: Que recuerden que son los legítimos herederos del ejercito libertador de Simón Bolívar, y que su lealtad no debe estar con un hombre o grupo político en particular, sino que debe estar con la patria venezolana y su constitución. En tal sentido tienen el legitimo derecho y deber de negarse a cumplir cualquier orden que vaya en contra del pueblo al que pertenecen. Asimismo que no están solos, que el mundo entero está a la expectativa a que ellos asuman la misión histórica y heroica de libertar a Venezuela de cualquier vestigio de tiranía.