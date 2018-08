Solórzano propone desde el MAS despenalizar moral y políticamente el Carnet de La Patria

Prensa MAS Cojedes.-

San Carlos, agosto 20.- (Las Noticias de Cojedes).- El dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Alberto Solórzano expuso a través de este medio la propuesta de despenalizar moral y políticamente el asunto del Carnet de la Patria, de manera que todos los venezolanos con carencias económicas puedan recibir lo que le pertenece a todos los venezolanos.

Dijo que “la MUD acuñó la consigna de que el Carnet de la Patria hacía inmorales y colaboracionistas a quienes lo tuviesen, pues bien, con relación a esto sostenemos que asumir una consigna de no votar sí es una actitud política que favorece al gobierno”.

Por lo tanto, apunta Solórzano, “sacar un carnet no es inmoral ni una traición”.

Indicó que para combatir al actual régimen se puede tener o no el susodicho carnet y de hecho el gobierno dijo que tenía 17 millones de carnetizados y en las últimas elecciones no pasó de 5 millones de votos, es decir que ni siquiera los que poseen dicho instrumento votaron por ellos.

-En este país –refiere el dirigente masista- en las condiciones en que se encuentra lo que resulta inmoral es que se le impida a los más necesitados que tengan la opción de tener beneficios que legalmente les corresponden, aunque sabemos que la vía del carnet no es la que constitucionalmente corresponde, pero también sabemos que a la actual administración no le importa sobre pasar esos límites. Lo cierto es que la lucha para salir del régimen no está centrada en tener o no carnet sino en la decisión del pueblo y de sus dirigentes honestos a canalizar bien las acciones tendientes a ese objetivo de cambio.

Literalmente Solórzano dijo: “El “carnet de la patria”, que también es utilizado como instrumento de control y chantaje político. Ha sido un precario y mezquino camino para que sectores mayoritarios que no disponen de recursos económicos, tengan limitado acceso a lo que por derecho pertenece a todo el pueblo. De manera que mal puede un partido político opositor impedir que todos los venezolanos puedan acceder al referido “carnet de la patria”, pues si la solución al grave problema del hambre estuviese a la vuelta de la esquina, o si los partidos opositores generaran mecanismos propios para resolverle al pueblo su problema, entonces sí tendría sentido llamar a no sacar dicho carnet. Pero la realidad es otra y no cabe condenar moral y políticamente a quienes ya lo tengan o lo gestionen, más sentido tendría que los ciudadanos masivamente se volcaran a dicho carnet para convertirlo en una contra estrategia”.

EL SILENCIO ES INVISIBLE

Por otra parte, Solórzano fustigó las equivocaciones reiteradas de la oposición venezolano en la manera de enfrentar al actual régimen y explicó: “Hemos dicho que estamos frente al peor gobierno de la historia venezolana, pero también frente a la peor oposición, asumiendo así que la carga de errores de esa oposición organizada en la MUD ha tenido gran responsabilidad en el actual estado de desánimo, frustración o desmoralización del ciudadano que, individualmente, por su propia cuenta, quiere y se atreve a hacer oposición apelando al significado de los símbolos y no a las acciones que de acuerdo a una objetiva lógica política, tienen más posibilidades de resultar eficaces”.

Más adelante agregó: “No se puede hacer política, ni acertar en nada, solo tomando como referente al imaginario político y al mundo simbólico del individuo. Para el caso al que se refiere la proposición que presentamos a la consideración del partido, es preciso sostenerla sobre aquella lógica política, que nos dice que a quien no hay que hacerle el juego es a los partidos que hegemonizaron a la MUD, y que ahora insisten en el chantaje moral y político, no sólo como un tramposo argumento, sino también como un instrumento inútil e ineficaz para combatir al régimen”.