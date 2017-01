Stalin González: Mensaje de memoria y cuenta del Presidente obvió realidad del país

Caracas.- El jefe de la bancada de oposición en la Asamblea Nacional, Stalin González, declaró durante entrevista en Primera Página que “En el mensaje de memoria y cuenta Nicolás Maduro obvió la realidad del país”, resaltando que desde su punto de vista la intención que tiene el Presidente es la de “evitar los controles y que siga la corrupción”.

Alegó que el Presidente debió dar dicho mensaje en el Parlamento y no en el Tribunal Supremo de Justicia, añadiendo a su vez que imagina que los ministros “tampoco rendirán cuenta ante la Asamblea Nacional”.

Recalcó que desde la oposición y el Legislativo consideran que “Nicolás Maduro dejó sus funciones como Presidente de la República”.

“El Gobierno ha desconocido la voluntad del pueblo que eligió a una Asamblea Nacional”, sentenció González, alegando que durante el primer año de esta nueva Asamblea el Ejecutivo no publicó en Gaceta los acuerdos que se hicieron dentro de la misma. Recalcó que”el Gobierno debe reconocer que a la Asamblea Nacional la eligió el pueblo venezolano”.

Enfatizó que es necesario buscar un acuerdo político “para que aquí nos reconozcamos”, añadiendo que el mismo siempre “tiene que ser una salida”.

En cuanto a los problemas internos de la Mesa de la Unidad Democrática aseguró que se debe “tener unidad de criterio a lo interno”, indicando que “el Gobierno siempre va a buscar dividir a la oposición. Tenemos que estar más fuerte que nunca y entrar a un terreno para tenernos confianza”.

Invitó al resto de miembros de la Unidad a recordar lo que en el pasado ya ha hecho el Gobierno Nacional para dividir, por lo que es necesario no caer en sus juegos y no centrarse en las cosas que uno hizo o no, sino trabajar para poder conseguir el cambio para el país.

Aseveró que el país necesita de un cambio y el mismo lo representa la MUD y que “juntos es que vamos a lograr que el país avance”.

Finalizó asumiendo que la mesa de diálogo entre la oposición y el Gobierno no funcionó debido a la forma en que se presentó.