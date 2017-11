Stalin González: Solo la AN puede aprobar refinanciamiento de deuda

Caracas.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Stalin González, indicó este viernes que la reestructuración de la deuda externa de Venezuela “solo puede ser aprobada por el Parlamento”.

Durante una rueda de prensa desde la AN, el Parlamentario aseveró que es “competencia de la AN discutir los temas de interés nacional y el endeudamiento es un tema de interés nacional”. Igualmente, advirtió que los ciudadanos tienen que saber lo que hizo el Gobierno, “y el por qué el país tiene este grado de endeudamiento”.

González también señaló que el Gobierno en la actualidad “nos sume en la pobreza, después de haber tomado los recursos del petróleo únicamente para ganar elecciones durante estos años”.

Por otra parte, expresó que el presidente de la República, Nicolás Maduro “está regalando” la Faja Petrolífera del Orinoco, las refinerías y demás “cosas que no le pertenecen”. “Esa fulana reestructuración de la deuda no significa otra cosa sino que estamos en “default”, puesto que no hay dinero para pagar”.