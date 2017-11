Subestación eléctrica en Lima Blanco acrecienta apagones en La Aguadita

Alexander Olvera

San Carlos.- Vecinos de la parroquia La Aguadita en el municipio Lima Blanco, denunciaron los graves inconvenientes en cuanto al servicio eléctrico, que se han venido registrando, luego de que fuera instalada una subestación en la cercana comunidad de Sabaneta (Tinaquillo), la cual lejos de solucionar los problemas, ha propiciado apagones de hasta 8 horas.

María Reyes, residente del sector Centro, aseguró que “desde que se instaló la subestación en Sabaneta, el servicio en vez de mejorar ha empeorado, ya que ahora hay cortes programados y también inesperados, por lo que quedamos sin luz de 3 a 4 horas en la mañana y en ocasiones hasta 4 horas en la tarde, o en la noche”, dijo.

Aseguró que dicha situación ha causado malestares e inconvenientes en todos los pobladores, pues afectan de manera directa la vida de todos, “se dañan los alimentos tan difíciles de conseguir hoy en día, también los electrodomésticos y no hay respuesta, se ve afectada la salud de la población, que por no contar con el servicio, no puede contrarrestar las olas de calor actuales, además quedamos totalmente incomunicados durante los cortes”.

Los afectados exhortaron a Corpoelec, al gerente estadal de distribución y comercialización de la estatal eléctrica Gabriel Palma, al alcalde Juan Morales, a Corpoelec Tinaquillo y a los consejos comunales de la zona a dar respuesta ante tales calamidades.