Sunepsas denunció estado crítico en centros de salud de Cojedes

Alexander Olvera

San Carlos.- La Junta Directiva del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos Profesionales Técnicos y Administrativos (Sunepsas) del Ministerio de Salud denunció que los centros de salud del estado se encuentran en situación crítica, debido a la falta de insumos para la atención de los pacientes, ya que no cuentan con material de papelería y limpieza. Acotó que los trabajadores tienen que llevar implementos y realizar el aseo hospitalario.

Héctor Sequera, secretario general del sindicato acompañado del equipo directivo destacó que los laboratorios no laboran al 100% y por esto no pueden ejecutar los exámenes por falta de reactivo. Agregó que aún no cumplen con regularidad con el pago de bonos nocturnos.

Sequera indicó que en mayo del año en curso la exministra Antonieta Caporale otorgó a los jubilados un bono de 108 mil bolívares de subsistencia por cesta ticket y el actual ministro Luis López no ha dado píe a este beneficio. Dijo que en la normativa laboral vigente el pago está vencido desde julio de 2015, y hasta la fecha no obtienen respuestas para la firma de la nueva contratación colectiva.

Por último expresó que López no ha querido sostener encuentros con sindicatos y gremios para debatir la grave crisis que vive los centros de salud del país y en especial del estado Cojedes, es por esto que le hacen un llamado al Gobierno nacional y regional abocarse a solventar todos los problemas del sector y así brindar una mejor atención al pueblo.