Taylor Swift es la artista con más nominaciones de los European Music Awards 2017 de MTV

La cantante y compositora estadounidense Taylor Swift, lidera la nominaciones con seis candidaturas de los premios European Music Awards 2017, que se entregarán el próximo 12 de noviembre en Londres, y competirá con las artistas Ariana Grande y Miley Cyrus para llevarse el título de mejor artista.

Swift, la más nominada del evento, le sigue con cinto candidaturas el cantante canadiense Shawn Mendes y con cuatro, el músico de hip hop Kendrick Lamar y el británico Ed Sheeran, todos ellos también figuran dentro de la lista de nominados a mejor artista.

La estadounidense que regresó triunfante a la palestra musical con su éxito, “Look What You Made Me Do” y su videoclip logró romper el récord femenino de mayor número de reproducciones semanales de una canción, es por esto que el audiovisual se encuentra nominado a mejor vídeo compitiendo con Bon Appétit de Katy Perry, Run audiovisual de Foo Fighters y Spy de Kyle.

En la categoría de mejor canción, se encuentra el remix de Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee que incluye a Justin Bieber, Wild Thoughts del DJ Khaled con colaboración de Rihanna y Bryson Tiller, Rockabye, Clean Bandit con Sean Paul y Anne-Marie, Shape of you de Sheeran, y There's Nothing Holdin’ Me Back, de Shawn Mendes.

Los seguidores de estos artistas podrán realizar las votaciones a través de la página mtvema.com, las cuales se realizarán hasta el último minuto de la víspera del evento que contará con la conducción de la cantante británica Rita Ora.