Teófilo Rangel: El voto es la herramienta democrática para generar los cambios

Carlos Hernández.-

San Carlos, mayo 14.- (Carlos Hernández).- El ex alcalde de San Carlos, Teófilo Rangel expresó que “la fuerza del voto es la herramienta más poderosa que tenemos los venezolanos para generar los cambios políticos y los gobiernos, por más dictatoriales y arbitrarios que sean”

-El voto es una institución cívica, democrática, pacífica, constitucional que en sus arts: 292,293,294, establece que es un derecho humano, por ello, no podemos renunciar a su poder demoledor, apunta Rangel.

Dijo que la conducción opositora entramada en contradicciones personales y grupales, inducen a la población a abstenerse y no votar, obteniendo con esta conducta resultados catastróficos: En 2005 con la abstención la Asamblea Nacional, quedó al servicio del gobierno con todo el control de los poderes; recientemente no participamos en las de Alcaldes, dejando de ganar la mayoría, perdiendo de 78 espacios a 27. Ahora, cuando se presenta la oportunidad más grande de la historia política para cambiar la Presidencia de la República, con una proporción de 80 a 20 de rechazo popular, la misma dirigencia opositora reincide en el error de No participar; es decir, sus contradicciones se han convertido en una patología política, privilegiando otros intereses, echando a un lado las necesidades supremas de un pueblo que pide a gritos y clama por un cambio de gobierno que contribuya a resolver sus carencias de medicinas, alimentación, alto costo de la vida, salarios justos que dignifiquen el estamento familiar.

Las reincidencias e incoherencias los llevaron a solicitar elecciones adelantadas y en su oportunidad no acordaron un candidato Unitario. Sabemos que este gobierno desde su instalación ha abusado del poder con un grosero ventajismo electoral, demostrándose que cuando la oposición actúa con sensatez y participa en unidad los hemos derrotados: *Reforma Constitucional, 2007, clamoroso triunfo A.N en 2015, triunfos en gobernaciones, alcaldías; y con el Voto siempre hemos avanzado.

Si Votamos Ganamos, porque no se trata de un candidato, se trata de una circunstancia nacional sobrevenida, representada y encarnada en la figura de Henri Falcón, quien además condujo exitosamente la campaña presidencial de Capriles en 2012. Este 20 de mayo tu decisión se impone; si te sientes muy bien con todo el sufrimiento y desastre nacional No Votes, que el No Votar es apoyar y legitimar a Maduro por adelantado, sometiéndote ingenuamente a esperar 6 años, o 2.200 días más de espantosa ruina, teniendo presente que dentro de poco tiempo convocarán a refrendar una nueva reforma Constitucional envenenada para atornillarse de por vida en el poder.

-Te invito a darte la oportunidad de Votar por Henri Falcón, para cambiar, avanzar y mejorar. El Voto es nuestra única opción y arma cívica y pacífica, utilízalo tú porque los demás lo manipulan para sus beneficios, dijo Teófilo Rangel, ex alcalde de San Carlos.