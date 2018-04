Teófilo Rangel exhorta al gobierno a trasladar restos del prócer Manrique al Panteón Nacional

Redacción.-

San Carlos, abril 29.- (Las Noticias de Cojedes).- El ex alcalde de San Carlos, Teófilo Rangel, expresó que los cojedeños mantienen el anhelo de trasladar los restos del General Manuel Manrique, prócer de la independencia venezolana y nacido en esta entidad llanera, al Panteón Nacional.

Recordó que Manrique se encuentra enterrado en la ciudad de Maracaibo, lugar donde ejerció el cargo de Intendente del Zulia, por designación del Libertador. Dijo que junto al General José Laurencio Silva y los hermanos Figueredo, encabezó la legión de medio centenar de compatriotas cojedeños que integraron el ejército libertario independentista de la provincia de Venezuela.

“Manrique fue un joven nacido en 1793 en la Villa de San Carlos de Austria, la 3ra economía más importante para la época, y quinta en población por encima de Valencia inclusive. Manrique arropó esa apasionada lucha teniendo como referente histórico la participación en 44 batallas entre Venezuela y Colombia, superando en número al mismo libertador Simón Bolívar, destacándose por su arrojo, inteligencia militar, estadista y gran dote político, cumpliendo con la misión de persuadir al General Páez para que éste reconociera la autoridad suprema del libertador en 1818; este suceso unitario dio como resultado años después la independencia de Venezuela, fue también gobernador en Cundinamarca de Colombia y primer gobernador e intendente de la región Zuliana y sus adyacencias occidentales. Participó protagónicamente en las batallas de Carabobo 1821, y batalla naval del Lago de Maracaibo 1823, logrando la rendición y capitulación del ejército español, suceso que definió la independencia de nuestra patria”, narró Rangel.

El ex alcalde de San Carlos recordó que el pasado 26 de abril de 2018, Manrique cumplió 225 años de su natalicio y ninguna autoridad se acordó a este valioso prócer cojedeño. Pero también se cumplieron 142 años del decreto presidencial de Antonio Guzmán Blanco para que ocupara el sitial número 16 de los 116 Generales integrantes de la epopeya libertaria en el Panteón Nacional, ingreso que a la fecha por desidia y mezquindades no se ha honrado. Sus restos mortales reposan olvidados y abandonados en la principal Iglesia de Maracaibo, indicó.

“Toca a los Cojedeños, en especial a los Sancarleños, reivindicar este hecho histórico, con sentido de pertenencia y amor patrio; cuya mayor responsabilidad es vencer la apatía e indiferencia de todos, siendo propicio el reclamo formal para el Gobierno, la Alcaldía capital y el mismo comando de la Guardia Nacional Bolivariana que utiliza el nombre de este insigne héroe”, dijo Teofilo Rangel ex-alcalde de San Carlos.

Share this: Twitter

Facebook