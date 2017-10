Teófilo Rangel: “No hay que rendirse y sino descubrir dónde está el fraude electoral”

RIGOBERTO SANDOVAL L.

San Carlos.- Teófilo Rangel, dirigente de Voluntad Popular en Cojedes manifestó que entiende y justifica el descontento, desánimo, frustración y rabia de los opositores, pero recordó que siempre el accionar del demócrata es no rendirse, ni entregarse, es por esto que se debe continuar en la lucha para descubrir dónde está el fraude.

“Para mí el fraude no está en la máquina de votación, porque lo que marcas lo refleja la papeleta, y la auditaría de la caja siempre muestra lo mismo que emite la máquina. El fraude se consolida en el cuaderno. Allí el CNE coloca con tiempo a votantes del Psuv en diferentes mesas para que puedan sufragar varias veces y como ese registro lo llevan exclusivamente ellos, no hay manera de detectarlo en el momento, incluyendo la capta huella y quién garantiza que la señal de esa máquina es correcta”, dijo Rangel.

A su juicio la capta huella la prepararon para registrar varias veces a un mismo elector en centros distintos, la auditoría procede en los cuadernos y la capta huella, si el CNE niega hacer la auditoría por estas vías, se comprueba un mega fraude condimentado electrónicamente.

El dirigente político hizo un llamado a no rendirse y buscar la verdad del caso e incluir la inocentada de la representación opositora ante el Poder Electoral, quienes no previeron “esas trampas, el hecho de sustituir el cuaderno de votación que es el registro legal para votar por la maquina electrónica que la coalición no tiene acceso para comprobar su veracidad, más la eliminación de la tinta indeleble en el dedo comprueba la estafa del Gobierno”, concluyó.