Teófilo Rangel: Quienes están en desacato son el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial

LUISANA SUÁREZ

San Carlos.- A juicio del abogado Teófilo Rangel, quien están en desacato de la Constitución son el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo de Constitución, quienes violan su artículo 194, el cual de manera clara establece que el periodo de la directiva de la AN es elegido por la plenaria de los diputados y por un año.

Para Rangel esto quiere decir que no lo elige la directiva anterior, y las responsabilidades de ésta no son transferibles a la nueva directiva. Indicó que la actual directiva cumplió con lo ordenado por el TSJ al desincorporar a los diputados de Amazonas. Manifestó que con esta decisión se les violó a los legisladores amazonenses la inmunidad parlamentaria, y a su vez también se violentó el artículo 200 de la carta magna.

Otro aspecto mencionado con respecto a la máxima norma legal de la república es la violación y desconocimiento de las atribuciones del Poder Legislativo, establecidas en el artículo 187 de la cita norma legal. “Estos poderes siguen violando la Constitución en cuanto al nuevo periodo presidencial, (artículos 231 – 233), por cuanto el 10 de enero era obligante que el presidente Chávez se juramentara ante la AN; al no presentarse, le tocaba asumir el cargo al presidente de la AN para eses entonces, Diosdado Cabello”.

Recordó que ante la ausencia temporal de Chávez, quien se encontraba enfermo en Cuba, el TSJ nombró a Nicolás Maduro para que éste asumiera las funciones de Presidente, declarando una falta absoluta que no existió. “La falta absoluta comienza el 06 de marzo de 2013, con la lamentable muerte de Chávez.

Por eso se convocó a elecciones presidenciales para el 14 de abril de 2013. Hay que precisar que el 19 de abril de ese mismo año, Maduro asume el periodo que cumple los cuatro años este 19 del 2016. Es a partir de esta fecha cuando el vicepresidente puede asumir la presidencia para terminar dos años restantes del período”.